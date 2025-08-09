ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ گردن آبی در بهشهر

سمیه حسنی در حاشیه بازدید از مزرعه پرورش شترمرغ شهرستان اظهار کرد: این مزرعه بر محور دانش روز و مدیریت افراد متخصص از سال ۱۳۸۲ با پرورش شترمرغ کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی آمور و کپور، زراعت یونجه، پرورش شترمرغ مولد نژاد گردن آبی، پرورش بوقلمون، غاز و مرغ تخمگذار فعالیت دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر تصریح کرد: این مجتمع پرورش شترمرغ، دانش بنیان است و در اشتغال زایی در منطقه نقش مفیدی داشته است. یکی از راه‌های مهم در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تاکید بر تولید داخل و حمایت از سرمایه گذاران بخش‌های تولیدی است.

وی افزود: پرورش شترمرغ علاوه بر سودآوری بالا، استفاده‌های فراوانی در صنعت چرم، مواد بهداشتی و آرایشی، تزئینات و درمان انواع بیماری‌ها دارد. شتر مرغ نسبت به سایر دام‌ها دارای مزایای زیادی است که از جمله آن‌ها مقاومت این حیوان نسبت به بیماری‌ها و شرایط نامساعد جوی است.

حسنی افزود: شترمرغ از نظر تغذیه‌ای نیز حیوان بسیار کم هزینه‌ای است و گوشت آن از کیفیت خوبی برخوردار است و از لحاظ اقتصادی در صورت تأمین نهاده‌ها توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشد.