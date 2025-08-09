  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

الحناوی: گرفتار رژیمی عهد شکن شده‌ایم که کشور را فروخته است

رهبر دینی برجسته جامعه دروزی در سویدای سوریه ضمن انتقاد شدید از رژیم الجولانی، از کشورها و سازمان‌های بشردوستانه خواست برای پایان دادن به محاصره استان دروزی‌نشین سویداء مداخله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حمود الحناوی رهبر دینی برجسته جامعه دروزی در سویدای سوریه ضمن انتقاد شدید از رژیم الجولانی، از کشورها و سازمان‌های بشردوستانه خواست برای پایان دادن به محاصره استان دروزی‌نشین سویداء مداخله کنند.

الحناوی در پیامی ویدئویی گفت: کشورها و سازمان‌ها باید به مسئولیت خود عمل کنند و برای پایان محاصره ظالمانه سویداء و بازخواست همه کسانی که در جنایات وحشیانه علیه فرزندان طایفه دروزی دست داشته‌اند، فشار بیاورند.

این رهبر دروزی سوری، حاکمان دمشق را عهدشکن توصیف کرد که سوریه را معامله کرده اند.

الحناوی گفت: گرفتار رژیمی شده ایم که عهد و پیمان سرش نمی شود و کشور را در بازار چانه زنی ها فروخته و به مردمش خنجر زده است.

وی افزود: حکومت کنونی، حکومتی خیانتکار است که توافقنامه‌ها را زیرپا گذاشت و ارزش‌ها را نادیده گرفت و به شمشیری روی گردن بی‌گناهان تبدیل شد.

الحناوی ساکنان استان سویداء را به همبستگی و یاری رساندن به یکدیگر دعوت و تاکید کرد این استان به رغم محاصره ظالمانه، ایستادگی خواهد کرد.

این رهبر دروزی همچنین از سکوت کشورهای عربی و بایکوت رسانه‌ای اوضاع در سویداء و منعکس نکردن واقعیت‌ها، انتقاد کرد.

