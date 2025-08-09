  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

برپایی ۸ موکب شهدای انتظامی در کردستان برای خدمت به زائران اربعین

برپایی ۸ موکب شهدای انتظامی در کردستان برای خدمت به زائران اربعین

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی کردستان گفت: پلیس استان با همراهی مردم، هشت موکب در شهرهای مختلف و پایانه مرزی باشماق برای خدمت‌رسانی فرهنگی و رفاهی به زائران اربعین برپا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی مهدویان عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برپایی هشت موکب توسط انتظامی استان کردستان خبر داد و اظهار داشت: این مواکب با عنوان موکب‌الحسین (ع) شهدای انتظامی در اغلب شهرهای استان و یک موکب در پایانه مرزی باشماق مریوان برپا شده است.

وی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران یک نیروی مکتبی و خدمتگزار ملت است که علاوه بر مأموریت‌های اصلی خود، در ایام اربعین با تأمین امنیت زائران، اقدام به برپایی مواکب در مسیرهای مواصلاتی و پایانه‌های مرزی کرده است.

مهدویان با بیان اینکه هفت موکب در شهرستان‌های مختلف استان و یک موکب در مرکز استان فعالیت دارند، ادامه داد: در این مواکب، علاوه بر خدمات فرهنگی همچون مشاوره مذهبی و دینی، اقامه نماز جماعت، برپایی غرفه‌های فرهنگی، توزیع بسته‌های اقلام فرهنگی و برگزاری مراسم سوگواری، خدمات رفاهی شامل پذیرایی سه وعده غذایی و اسکان زائران ارائه می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان تأکید کرد: این خدمتگزاری، افتخاری برای مجموعه انتظامی استان است و با همکاری مردم و خیران تداوم خواهد داشت.

کد خبر 6555665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها