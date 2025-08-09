برپایی ۸ موکب شهدای انتظامی در کردستان برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی مهدویان عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران از برپایی هشت موکب توسط انتظامی استان کردستان خبر داد و اظهار داشت: این مواکب با عنوان موکبالحسین (ع) شهدای انتظامی در اغلب شهرهای استان و یک موکب در پایانه مرزی باشماق مریوان برپا شده است.
وی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران یک نیروی مکتبی و خدمتگزار ملت است که علاوه بر مأموریتهای اصلی خود، در ایام اربعین با تأمین امنیت زائران، اقدام به برپایی مواکب در مسیرهای مواصلاتی و پایانههای مرزی کرده است.
مهدویان با بیان اینکه هفت موکب در شهرستانهای مختلف استان و یک موکب در مرکز استان فعالیت دارند، ادامه داد: در این مواکب، علاوه بر خدمات فرهنگی همچون مشاوره مذهبی و دینی، اقامه نماز جماعت، برپایی غرفههای فرهنگی، توزیع بستههای اقلام فرهنگی و برگزاری مراسم سوگواری، خدمات رفاهی شامل پذیرایی سه وعده غذایی و اسکان زائران ارائه میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان تأکید کرد: این خدمتگزاری، افتخاری برای مجموعه انتظامی استان است و با همکاری مردم و خیران تداوم خواهد داشت.
نظر شما