ارائه خدمات درمانی به ۱۷ هزار نفر طی ایام اربعین در استان ایلام

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد مصدومان حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی نیز به ترتیب ۲۵۹ و ۱۳۱۴۵ نفر بودهاست.
وی در خصوص ارائه خدمات به سایر مددجویان نیز بیان داشت: با توجه به شدت گرمای هوا در این ایام، پنج هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویانی که دچار حوادث گرمازدگی شده بودند، تحت ارائه خدمات مرتبط قرار گرفتند. لازم به ذکر است؛ ۶۳ نفر از زوار هم از مرز به نیروهای فوریت تحویل داده شدند.
قیصوری با بیان اینکه از ابتدای تردد زوار تاکنون تعداد ۱۷ هزار نفر به مراکز درمانی استان مراجعه داشتهاند، به تفکیک آمار بیماران بستری در بخشهای مختلف پرداخت و تصریح کرد: طی هفتهای که گذشت و از مجموع تعداد افرادی که ذکر شد، ۱۴۹۴۰ نفر از بیماران پس از دریافت خدمات مربوط به درمان سرپایی مرخص شدند؛ همچنین ۱۴۵۹ نفر در اورژانس، ۵۳۵ نفر در بخشهای تخصصی، ۱۸۶ نفر در بخش ویژه بستری شدند و ۱۰۱ نفر نیز برای ادامه روند درمانی خود به سایر مراکز انتقال پیدا کردند. ۴۶۷ نفر هم تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
وی افزود: تعداد ۱۰ هزار نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی تحت ارائه خدمات رایگان مراقبین سلامت قرار گرفتند. با توجه به شیوع بیماریهای واگیردار در ایام پرتردد اربعین برای ۳۷۳ نفر از بیمارانی که دارای علائم بیماریهای مسری عفونی و تنفسی بودند، اقدامات غربالگری و نمونهبرداری انجام گرفت.
وی در بخش پایانی گزارش خود به اقدامات حوزه غذا و دارو در جهت تامین کیفیت مواد عرضهشده هم اشاره و عنوان کرد: تاکنون تعداد ۱۶۴ نمونهبرداری غذایی_دارویی و ۱۷۹ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی آب در آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو انجام گرفته است.
سپهر ادامه داد: طی روزهای گذشته و به همت همکاران عزیز، ۹۴ مورد بازرسی و نظارت و نیز ۱۴۹۰ مورد پاسخگویی به مسائل غذایی و دارویی مرتبط صورت گرفته است؛ همچنین ۱۱۶۸۱ نسخه سرپایی و ۲۱۳۵ نسخه بستری هم برای بیماران صادر شده است.
