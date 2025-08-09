کشته شدن ۶ نظامی ارتش لبنان در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ارتش لبنان در بیانه ای از کشته شدن ۶ نظامی و زخمی شدن دو نفر دیگر در صور در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش لبنان عصر شنبه ۱۸ مرداد کشته شدن ۶ سرباز در جریان انفجاری هنگام بازرسی یک انبار اسلحه در «صور» و انتقال مهمات آن در جنوب این کشور را تأیید کرد.

این انفجار در منطقه‌ای بین دو روستای مجدلزون و وادی زبقین رخ داد.

بر اساس همین گزارش، یک واحد از ارتش لبنان و نیروهای «یونیفیل» نیز در محل حادثه حضور یافتند.

دفتر ریاست جمهوری لبنان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، در گفت‌وگوی تلفنی با ژنرال رودلف هیکل، فرمانده ارتش این کشور در جریان جزئیات آنچه وی «حادثه دردناک» خواند، قرار گرفت؛ حادثه‌ای که به گفته او بر اثر انفجار مهمات در یکی از واحدهای تیپ مهندسی ارتش، هنگام بیرون کشیدن و خنثی‌سازی آن‌ها توسط نیروها رخ داده است.

از سوی دیگر، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، کشته شدن نیروهای ارتش لبنان را که «در حال انجام وظیفه ملی خود» جان باختند، تسلیت گفت.