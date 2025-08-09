  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

کشته شدن ۶ نظامی ارتش لبنان در جنوب لبنان

کشته شدن ۶ نظامی ارتش لبنان در جنوب لبنان

ارتش لبنان در بیانه ای از کشته شدن ۶ نظامی و زخمی شدن دو نفر دیگر در صور در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ارتش لبنان در بیانه ای از کشته شدن ۶ نظامی و زخمی شدن دو نفر دیگر در صور در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش لبنان عصر شنبه ۱۸ مرداد کشته شدن ۶ سرباز در جریان انفجاری هنگام بازرسی یک انبار اسلحه در «صور» و انتقال مهمات آن در جنوب این کشور را تأیید کرد.

این انفجار در منطقه‌ای بین دو روستای مجدلزون و وادی زبقین رخ داد.

بر اساس همین گزارش، یک واحد از ارتش لبنان و نیروهای «یونیفیل» نیز در محل حادثه حضور یافتند.

دفتر ریاست جمهوری لبنان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، در گفت‌وگوی تلفنی با ژنرال رودلف هیکل، فرمانده ارتش این کشور در جریان جزئیات آنچه وی «حادثه دردناک» خواند، قرار گرفت؛ حادثه‌ای که به گفته او بر اثر انفجار مهمات در یکی از واحدهای تیپ مهندسی ارتش، هنگام بیرون کشیدن و خنثی‌سازی آن‌ها توسط نیروها رخ داده است.

از سوی دیگر، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، کشته شدن نیروهای ارتش لبنان را که «در حال انجام وظیفه ملی خود» جان باختند، تسلیت گفت.

کد خبر 6555697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها