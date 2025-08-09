  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۵:۱۳

زلنسکی: روسیه ضرب‌الاجل آتش‌بس را نادیده گرفته است

زلنسکی: روسیه ضرب‌الاجل آتش‌بس را نادیده گرفته است

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که با وجود حمایت‌های گسترده و تعیین ضرب‌الاجل برای توقف حملات روسیه، مسکو تاکنون به این موضوع بی‌اعتنا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی جمعه شب در حساب رسمی خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز بار دیگر شاهد کشتار و گلوله‌باران روس‌ها بودیم. بیش از ۱۰۰ پهپاد تهاجمی شبانه به سمت اوکراین شلیک شد و در طول روز نیز حملات هوایی، بمباران و یورش شدید به خطوط مقدم ادامه یافت و آژیرهای خطر در شهرها و مناطق مختلف به صدا درآمد. هیچ دستوری برای توقف حملات به ارتش روسیه داده نشده است.

وی افزود: در حال رایزنی با شرکایمان هستیم تا اقدامات عملی انجام شود. ما به‌طور مداوم با طرف آمریکایی در تماس هستیم و شرکای ما نیز با ایالات متحده در حال هماهنگی هستند.

همه بر این باورند که هنوز امکان دستیابی حداقل به یک آتش‌بس وجود دارد و تحقق آن وابسته به اعمال فشار مؤثر بر روسیه است.

