به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی جمعه شب در حساب رسمی خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز بار دیگر شاهد کشتار و گلولهباران روسها بودیم. بیش از ۱۰۰ پهپاد تهاجمی شبانه به سمت اوکراین شلیک شد و در طول روز نیز حملات هوایی، بمباران و یورش شدید به خطوط مقدم ادامه یافت و آژیرهای خطر در شهرها و مناطق مختلف به صدا درآمد. هیچ دستوری برای توقف حملات به ارتش روسیه داده نشده است.
وی افزود: در حال رایزنی با شرکایمان هستیم تا اقدامات عملی انجام شود. ما بهطور مداوم با طرف آمریکایی در تماس هستیم و شرکای ما نیز با ایالات متحده در حال هماهنگی هستند.
همه بر این باورند که هنوز امکان دستیابی حداقل به یک آتشبس وجود دارد و تحقق آن وابسته به اعمال فشار مؤثر بر روسیه است.
