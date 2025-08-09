به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی‌جهانی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود روسیه و اوکراین باید با واگذاری امتیازات ارضی برای رسیدن به صلح موافقت کنند، گفت که کی‌یف با چنین موضوعی موافقت نخواهد کرد.

زلنسکی گفت که «اوکراینی‌ها خاک‌شان را به اشغالگران نخواهند داد.»

پیش‌تر ترامپ گفته بود: «به قلمرویی می‌نگرید که بیش از سه سال و نیم بر سر آن کشمکش و جنگ بوده است؛ تعداد زیادی روس کشته شدند؛ همینطور اوکراینی‌های زیادی کشته شده‌اند. شرایط خیلی پیچیده است. مقداری تبادل ارضی در کار خواهد بود؛ این به صلاح هر دو طرف است.»

زلنسکی اضافه کرد: هر گونه راه‌حل و تصمیمی که اوکراین در آن نباشد، مغایر صلح است. اوکراینی‌ها از متعلقات خود دفاع می‌کنند. حتی آنها که از روسیه حمایت می‌کنند، می‌دانند کاری که روسیه انجام می‌دهد، شیطانی است. البته که به روسیه بابت آنچه مرتکب شده است، پاداش نخواهیم داد. مردم اوکراین شایسته صلح هستند. اما تمام شرکا باید مفهوم صلح شرافتمندانه را درک کنند. این جنگ باید تمام شود و روسیه باید آن را تمام کند. روسیه آن را شروع کرد و ادامه داد و از تمام ضرب‌الاجل‌ها قصور کرد و مکشل همینجاست نه چیز دیگر.

وی افزود: پاسخ به مسئله قلمرویی اوکراین در قانون اساسی اوکراین وجود دارد. هیچ‌کس از این قانون منحرف نخواهد شد و هیچ‌کس قادر به چنین کاری نخواهد بود. اوکراین برای تصمیمات واقعی منجر به صلح آماده است. و تصمیماتی که علیه ما و بدون ما گرفته شود، مغایر صلح هستند. این تصمیمات راه به جایی نخواهند برد. تصمیماتی غیرممکن. همه ما به صلح واقعی و موثق نیاز داریم. صلحی که مردم به آن احترام بگذارند. آماده‌ایم تا با همکاری رئیس جمهور ترامپ و تمام شرکای‌مان برای صلح واقعی و از همه مهم‌تر، صلح پایدار همکاری کنیم؛ صلحی که به خاطر نیات مسکو، از هم فرونپاشد.

مسکو از ابتدای عملیات نظامی ویژه در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، موفق به تصرف حدود ۲۰ درصد خاک اوکراین شده است و نیروهای اوکراین به‌رغم حملات پراکنده، موفق به عقب راندن مسکو نشده‌اند.

اظهارات زلنسکی در حالی است که یوری اوشاکوف، مشاور کرملین تایید کرده است که ولادیمیر پوتین و ترامپ، ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

پیش‌تر ترامپ گفت که امیدوار است تا ۱۵ آگوست در آلاسکا با همتای روسی‌اش دیدار کند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» این خبر را اطلاع‌رسانی کرد. این نخستین دیدار حضوری ترامپ و پوتین پس از بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب خواهد شد.