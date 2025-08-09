به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رهبران چند کشور اروپایی شنبه شب در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به بحران اوکراین از آنچه «تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف خونریزی در این کشور و پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه» خوانده بودند، استقبال کردند.

در این بیانیه بدون توجه به نقش ترامپ و آمریکا در ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، آمده است که رهبران اروپا از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به «صلح عادلانه، پایدار و تضمین‌کننده امنیت اوکراین» حمایت می‌کنند و تأکید دارند که دیپلماسی، پشتیبانی از اوکراین و فشار بر روسیه، تنها مسیر موفقیت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ است.

رهبران اروپایی همچنین توافق کردند که هرگونه راه‌حل دیپلماتیک باید حافظ منافع امنیتی اوکراین و اروپا باشد و اوکراین حق دارد آزادانه سرنوشت خود را تعیین کند.

آنان تأکید کردند که «مسیر صلح بدون مشارکت اوکراین امکان‌پذیر نیست» و بر اصل عدم تغییر مرزهای بین‌المللی با توسل به زور پایبند هستند.

در بخش پایانی از بیانیه تصریح شده که مرز فعلی اوکراین و روسیه باید مبنای آغاز مذاکرات قرار گیرد.

دولت انگلیس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که کر استامر نخست وزیر این کشور و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با یکدیگر بر حمایت خود از تلاش‌ها برای تحقق صلح در اوکراین تأکید کردند.