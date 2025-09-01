  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۳

عملیات اجرایی دو پروژه راهسازی در شاهرود آغاز شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه راه‌سازی در شاهرود خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها تسهیل تردد مردم است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت عملیات اجرایی دو پروژه راهسازی در شاهرود آغاز شد، ابراز داشت: این طرح‌ها خدمتی را به شهروندان اضافه و باعث تسهیل تردد و افزایش رضایت مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه پل جدید در محور حادثه خبر رویان - یونس آباد- قلعه نو خالصه به عرض پنج متر و طول هشت متر ساخته می‌شود، افزود: پل قدیمی این محور تنها امکان تردد یک خودرو را فراهم می‌ساخت.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه با تکمیل این پروژه امکان عبور هم زمان دو وسیله نقلیه از کنار یکدیگر ایجاد شده است، ابراز داشت: این اقدام تصادفات را کاهش و افزایش ایمنی مسیر را به همراه دارد.

عمیدی با بیان اینکه زیرسازی و آسفالت در خیابان‌های شهمنا و کمربندی شاهرود آغاز شده است، تصریح کرد: عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی برای نقاط مختلف شهر در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه باعث تسهیل در تردد شهروندان، کاهش فرسایش معابر و افزایش ایمنی می‌شود، افزود: برنامه‌های توسعه عمران شهری در آینده مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

