امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت عملیات اجرایی دو پروژه راهسازی در شاهرود آغاز شد، ابراز داشت: این طرح‌ها خدمتی را به شهروندان اضافه و باعث تسهیل تردد و افزایش رضایت مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه پل جدید در محور حادثه خبر رویان - یونس آباد- قلعه نو خالصه به عرض پنج متر و طول هشت متر ساخته می‌شود، افزود: پل قدیمی این محور تنها امکان تردد یک خودرو را فراهم می‌ساخت.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه با تکمیل این پروژه امکان عبور هم زمان دو وسیله نقلیه از کنار یکدیگر ایجاد شده است، ابراز داشت: این اقدام تصادفات را کاهش و افزایش ایمنی مسیر را به همراه دارد.

عمیدی با بیان اینکه زیرسازی و آسفالت در خیابان‌های شهمنا و کمربندی شاهرود آغاز شده است، تصریح کرد: عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی برای نقاط مختلف شهر در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه باعث تسهیل در تردد شهروندان، کاهش فرسایش معابر و افزایش ایمنی می‌شود، افزود: برنامه‌های توسعه عمران شهری در آینده مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد.