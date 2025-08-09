  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۷

رسانه‌ها نقش اساسی در تقویت هویت اسلامی و ملی دارند

رسانه‌ها نقش اساسی در تقویت هویت اسلامی و ملی دارند

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: رسانه‌هابه‌ویژه در ایام اربعین و مناسبت‌های مذهبی، نقشی کلیدی در تقویت هویت اسلامی و ملی دارند و باید از این ظرفیت برای روشنگری بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری شامگاه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، تسنیم و فارس ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه‌ها در عصر حاضر وظیفه‌ای سنگین‌تر از همیشه بر دوش دارند.

وی افزود: رسانه‌ها به‌ویژه در ایام اربعین حسینی و مناسبت‌های مذهبی، نقش بسیار مهمی در انتقال پیام‌های روشنگرانه و تقویت هویت اسلامی دارند.

نظری با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در جامعه، اظهار کرد: در روزگار ما، رسانه‌ها نه‌تنها پیام‌رسان اخبار و اطلاعات هستند، بلکه با توانمندی خود می‌توانند در ایجاد انسجام ملی و تقویت ارزش‌های دینی و ملی نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: ما باید از ظرفیت عظیم اربعین حسینی به‌عنوان بزرگترین رسانه جهانی بهره ببریم و پیام‌های حضرت حسین (ع) و حضرت زینب (س) را که همواره در حال روشنگری هستند، به‌درستی به گوش مردم برسانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین در خصوص اهمیت رسانه‌ها در حوزه آموزش و پرورش گفت: در این راستا، رسانه‌ها به‌ویژه در راستای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی، می‌توانند به‌عنوان رابط میان مردم و حاکمیت عمل کرده و صدای مشکلات و دغدغه‌های مردم را به گوش مسئولان برسانند.

وی همچنین از زحمات معلمان و دانش‌آموزان در فرآیند آموزش و برگزاری امتحانات قدردانی کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد زحمات بی‌وقفه معلمان و دانش‌آموزان در شرایط ویژه بودیم و رسانه‌ها در انتقال اخبار به موقع و دقیق، نقش بسیار مهمی ایفا کردند.

نظری افزود: رسانه‌ها باید همیشه زنده و پویا باشند و از طریق گزارش‌های دقیق و معتبر، زمینه‌ساز تزریق امید و تلاش به جامعه شوند. رسانه‌ها باید صاحبان معتبر خبر باشند تا مردم بتوانند به‌طور صحیح از آن بهره‌مند شوند.

کد خبر 6555824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها