به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری شامگاه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، تسنیم و فارس ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: رسانهها در عصر حاضر وظیفهای سنگینتر از همیشه بر دوش دارند.
وی افزود: رسانهها بهویژه در ایام اربعین حسینی و مناسبتهای مذهبی، نقش بسیار مهمی در انتقال پیامهای روشنگرانه و تقویت هویت اسلامی دارند.
نظری با اشاره به اهمیت رسانهها در جامعه، اظهار کرد: در روزگار ما، رسانهها نهتنها پیامرسان اخبار و اطلاعات هستند، بلکه با توانمندی خود میتوانند در ایجاد انسجام ملی و تقویت ارزشهای دینی و ملی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: ما باید از ظرفیت عظیم اربعین حسینی بهعنوان بزرگترین رسانه جهانی بهره ببریم و پیامهای حضرت حسین (ع) و حضرت زینب (س) را که همواره در حال روشنگری هستند، بهدرستی به گوش مردم برسانیم.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین در خصوص اهمیت رسانهها در حوزه آموزش و پرورش گفت: در این راستا، رسانهها بهویژه در راستای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی، میتوانند بهعنوان رابط میان مردم و حاکمیت عمل کرده و صدای مشکلات و دغدغههای مردم را به گوش مسئولان برسانند.
وی همچنین از زحمات معلمان و دانشآموزان در فرآیند آموزش و برگزاری امتحانات قدردانی کرد و گفت: در سالهای گذشته شاهد زحمات بیوقفه معلمان و دانشآموزان در شرایط ویژه بودیم و رسانهها در انتقال اخبار به موقع و دقیق، نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
نظری افزود: رسانهها باید همیشه زنده و پویا باشند و از طریق گزارشهای دقیق و معتبر، زمینهساز تزریق امید و تلاش به جامعه شوند. رسانهها باید صاحبان معتبر خبر باشند تا مردم بتوانند بهطور صحیح از آن بهرهمند شوند.
نظر شما