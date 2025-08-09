نخست وزیر عراق خواستار انحصار سلاح در دست دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق گفت که انحصار سلاح در دست دولت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، مطالباتی است که از سوی مرجعیت دینی و اقشار اجتماعی و مردمی مطرح شده و اجرای آن قابل چشم‌پوشی نیست.

السودانی این اظهارات را در همایش عشایر عراق به میزبانی شیخ جمال الضاری به مناسبت سالروز انقلاب ۱۹۲۰ عراق بیان کرده است.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به اینکه دولت بغداد بر اساس برنامه خود پایان حضور ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را دنبال می‌کند، تأکید کرد: نمی‌خواهیم عراق ارتباطش با کشورهای منطقه و جهان قطع و منزوی باشد.

السودانی افزود که این اقدامات به‌معنای هدف حمله قرار دادن شخص یا گروه خاصی نیست.

نخست وزیر عراق همچنین با یادآوری نقش عشایر این کشور در مقابله با داعش و حمایت از فتوای جهاد کفایی گفت امنیت و ثبات امروز عراق نتیجه همان فداکاری‌هاست و باید نسل جدید را با این نقاط روشن تاریخ نه با اختلافات و فتنه‌ها آشنا کرد.