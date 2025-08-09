به گزارش خبرنگارمهر، مهدی احمدی شامگاه شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران ساوه و زرندیه به مناسبت روز خبرنگار ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم، اظهار کرد: نقش رسانهها در انعکاس واقعیتها و پاکسازی افکار عمومی از نادرستیها، بسیار تعیینکننده است.
احمدی با اشاره به تأثیرات گسترده فضای مجازی بر افکار عمومی به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، بر اهمیت فعالیت مسئولانه و دقیق رسانهها تأکید کرد و گفت: رسانهها علاوه بر انعکاس صحیح مطالبات مردم، میتوانند با تولید برنامههای فرهنگی سازنده، موجهای امید و نشاط را در جامعه ایجاد کنند و خوراک فکری سالم در اختیار مخاطبان قرار دهند.
وی افزود: خبرنگاران باید با رعایت اصول اخلاقی، ادب و انصاف، دقت در مستندسازی اخبار و پرهیز از شایعهپراکنی، اعتماد مخاطبان را حفظ کنند تا رسانهها به عنوان منابع معتبر اطلاعات باقی بمانند.
فرماندار زرندیه یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان زرندیه موظف به شفافسازی و پاسخگویی به سوالات رسانهها هستند و این پاسخگویی، حق مردم و از وظایف مسئولان است.
احمدی به شجاعت خبرنگاران در مواجهه با مشکلات و خطرات احتمالی اشاره کرد و گفت: این شجاعت و تعهد آنان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه دارد. وی از خبرنگاران خواست تا دانش و تخصص خود را به روز نگه دارند و با شناخت عمیقتر از حوزههای مختلف، به ارتقا کیفیت خبررسانی و آگاهیبخشی کمک کنند.
فرماندار زرندیه تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامههای قوی و متنوعی در حوزههای فرهنگی، رسانهای و اجتماعی دارد و این برنامهها باید در شهرستان نیز اجرا و تقویت شوند تا همافزایی مناسبی بین نهادهای مسئول و رسانهها ایجاد شود.
احمدی با بیان اینکه خبرنگاران زبان گویای جامعه و واسطهای ارزشمند میان مردم و مسئولان هستند، گفت: امید است خبرنگاران با صداقت و شجاعت خود، در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت کنند و نقش مؤثری در روشنگری و تقویت روحیه مطالبهگری مردم داشته باشند،
نظر شما