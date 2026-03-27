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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

پایداری عملکرد مرکز قرنطینه نباتی سیریک در صادرات ۵۷۸ تن محصولات زراعی

پایداری عملکرد مرکز قرنطینه نباتی سیریک در صادرات ۵۷۸ تن محصولات زراعی

سیریک-مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان، با تأکید بر نقش حیاتی نظارت‌های بهداشتی در سلامت محصولات کشاورزی ، از پایداری کامل عملکرد مراکز قرنطینه نباتی استان در شرایط حساس کنونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام اسدپور از فعالیت مداوم و بی وقفه مرکز قرنطینه گیاهی شهرستان سیریک در تعیین شاخص های سلامت و گواهی بهداشتی محصولات صادراتی خبر داد.

وی افزود: به همت تلاش بدون وقفه مرکز قرنطینه گیاهی بندر سیریک از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکتون ۵۷۸ تن از محصولات کشاورزی مشمول بخشنامه‌های صادراتی، پس از بررسی‌های قرنطینه‌ای و صدور گواهی بهداشت نباتی، به مقصد کشور عمان صادر شد.

وی خاطر نشان کرد: حفظ سلامت محصولات کشاورزی مستقیماً با سلامت سفره مردم و پویایی اقتصاد کشاورزی در ارتباط است و این مدیریت با تمام توان از این مرزهای بهداشتی صیانت و حفاظت خواهد کرد.

کد مطلب 6784472

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