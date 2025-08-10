به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبه شب در مراسم ویژه روز خبرنگار اظهار داشت: روز خبرنگار یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای عرصه اطلاع‌رسانی همچون شهید صارمی است که به‌عنوان نماد تعهد و صداقت، نامشان در تاریخ رسانه کشور ماندگار شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خبرنگاران تنها ناظران رویدادها نیستند، افزود: رسانه‌ها در خراسان جنوبی شریک توسعه، وحدت، انسجام و همدلی هستند و هیچ تحول، همدلی یا وفاقی بدون نقش‌آفرینی آنها رقم نخواهد خورد.

هاشمی ادامه داد: بهترین مشاور برای مدیران، رسانه‌ای است که نقد سازنده و منصفانه دارد و رسانه‌ای موفق است که خود را شریک توسعه استان بداند. امروز رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان و ستون‌های استوار دموکراسی در جامعه هستند.

استاندار خراسان جنوبی به نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: در روزهایی که کشور در معرض تهدید قرار داشت، این اصحاب رسانه بودند که با روشنگری و اطلاع‌رسانی دقیق، سرمایه اجتماعی را حفظ کردند و امروز وحدت و امنیت استان مرهون همین آگاهی‌بخشی‌هاست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های استان در حوزه‌های مختلف افزود: کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد در بهار ۱۴۰۴، پیشرفت پروژه راه‌آهن چابهار–سرخس، تصویب مجوز کولبری در شرق کشور، موفقیت خراسان جنوبی به‌عنوان سومین استان برتر در نهضت مدرسه‌سازی، و اجرای ده‌ها پروژه عمرانی و اقتصادی، نتیجه همدلی مسئولان و نقدهای سازنده رسانه‌ها بوده است.

هاشمی تصریح کرد: در دولت چهاردهم و با سیاست‌های دکتر پزشکیان، حمایت از اصحاب رسانه یک اولویت است و ما خود را مکلف به پاسخگویی به مردم و خبرنگاران می‌دانیم. هیچ مدیری در استان حق ندارد از پاسخ به سوال خبرنگاران خودداری کند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه حرارتی طبس پس از ۱۷ سال، تفاهمنامه پنج‌جانبه احداث نیروگاه با ظرفیت ۱۳۰۰ مگاوات و ایجاد اشتغال برای ۵ هزار خانوار، و همچنین سرمایه‌گذاری بزرگ در تولید محصولات پزشکی در قائن خبر داد.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مردم این استان شایسته بهترین‌ها هستند و امروز دوران طلایی نوکری مسئولان برای مردم است. ما باید قدر این فرصت را بدانیم و با دوری از حاشیه‌ها، برای رضایتمندی مردم و پیشرفت استان تلاش کنیم.

هاشمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران، گفت: برای ما هر روز، روز خبرنگار است، چرا که رسالت خبر محدود به ساعت اداری نیست و دقت و صحت خبر باید بر سرعت آن اولویت داشته باشد.