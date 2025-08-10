  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد

کرمانشاه- در ادامه موج تردد زائران از پایانه مرزی خسروی، بامداد یکشنبه تردد روان از این پایانه مرزی به ثبت رسید.

