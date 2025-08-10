https://mehrnews.com/x38KvC ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴ کد خبر 6555886 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴ تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد کرمانشاه- در ادامه موج تردد زائران از پایانه مرزی خسروی، بامداد یکشنبه تردد روان از این پایانه مرزی به ثبت رسید. دریافت 73 MB کد خبر 6555886 کپی شد مطالب مرتبط تردد بیش ۱۲ هزار مسافر از پایانه مرزی پرویزخان تردد مسافر از پايانه مرزي مهران افزایش یافت ۸۳۲۷ مسافر از مرز پلدشت تردد کرده اند ۳۷۵ هزار مسافر از طریق پایانه مرزی بازرگان تردد کرده اند برچسبها کرمانشاه مرز خسروی اربعین 1404
