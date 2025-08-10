  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد

تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد

کرمانشاه- در ادامه موج تردد زائران از پایانه مرزی خسروی، بعد از ظهر یکشنبه تردد روان از این پایانه مرزی به ثبت رسید.

دریافت 22 MB
کد خبر 6556456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها