https://mehrnews.com/x38KKf ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ کد خبر 6556456 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد کرمانشاه- در ادامه موج تردد زائران از پایانه مرزی خسروی، بعد از ظهر یکشنبه تردد روان از این پایانه مرزی به ثبت رسید. دریافت 22 MB کد خبر 6556456 کپی شد مطالب مرتبط تردد روان زائران اربعین از مرز خسروی؛ بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد ۲۶۸ هزار مسافر از پایانه مرزی سرو تردد کردند تردد بیش ۱۲ هزار مسافر از پایانه مرزی پرویزخان تردد مسافر از پايانه مرزي مهران افزایش یافت برچسبها مرز خسروی کرمانشاه اربعین 1404
نظر شما