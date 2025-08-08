اکران آثار خبرنگاران نویسنده در سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: به مناسبت روز خبرنگار، تصاویر خبرنگارانی که در کنار فعالیت رسانهای به تألیف و انتشار کتاب پرداختهاند، در سطح شهر تهران اکران شد. این اقدام در راستای پاسداشت تلاشهای اهالی رسانه و ارج نهادن به نقش آنها در گسترش فرهنگ مکتوب و تولید محتوای فاخر انجام شد.
کتابهای منتشرشده این خبرنگاران در حوزههای گوناگون از جمله روایتنویسی، تاریخ شفاهی، تحلیلهای اجتماعی و رسانهای، جلوهای از پیوند عمیق تعهد رسانهای با اندیشه ماندگار قلم است.
سازمان زیباسازی شهر تهران با اجرای این طرح تلاش دارد تا چهرههای ماندگار رسانه را به شهروندان معرفی کرده و نقش مؤثر خبرنگاران فرهیخته در ثبت و انتقال تجربههای جامعه را برجسته سازد.
