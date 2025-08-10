به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای فابیو کاریله، سرمربی برزیلی و گزینه پیشین هدایت تیم فوتبال استقلال، وارد مرحله تازه‌ای شده است. چند ماه قبل، باشگاه استقلال پس از مذاکرات متعدد با این مربی به توافق نهایی دست یافته و حتی قرارداد الکترونیکی را برای امضا به وی ارسال کرده بود، اما در ادامه به دلایلی این همکاری عملی نشد و مسیر دو طرف از هم جدا شد.

اکنون کاریله با استناد به همان توافق و قرارداد ارسال‌شده، شکایتی را علیه استقلال به فیفا ارائه کرده است و در همین رابطه فدراسیون جهانی فوتبال پس از دریافت این شکایت، از مدیران استقلال خواسته است تا توضیحات دقیق، شفاف و مستند خود را در این خصوص ارائه کنند تا روند بررسی پرونده آغاز شود.

اگر فیفا پس از بررسی مدارک و شواهد، باشگاه استقلال را مقصر بداند، آبی‌پوشان تهرانی باید مبلغ قابل توجهی را به عنوان غرامت به این مربی پرداخت کنند مبلغی که می‌تواند فشار مالی تازه‌ای را بر این باشگاه وارد کند.

در حالی که این پرونده در جریان است، هدایت تیم فوتبال استقلال بر عهده ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی است و آبی‌ها خود را برای دیدار با تراکتور در سوپرجام و آغاز فصل بیست و پنجم لیگ برتر آماده می‌کنند.

لازم به ذکر است که کاریله حدود یک ماه است که هدایت تیم ویتوریا در سطح اول فوتبال برزیل را بر عهده دارد.