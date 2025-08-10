به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی در نشست با احزاب و تشکل‌های سیاسی استان تأکید کرد: تحقق توسعه واقعی در کرمان تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی میسر نیست و احزاب به عنوان بازیگران کلیدی می‌توانند با تقویت سرمایه اجتماعی، بستر مشارکت مردمی را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم کنند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، از احزاب خواست با استفاده از شبکه‌های ارتباطی و جذب سرمایه‌گذار، نقش فعال‌تری در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا کنند. طالبی تصریح کرد: احزاب باید از چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی فراتر رفته و با ارائه راهکارهای کارشناسی، به نهادینه‌سازی توسعه پایدار کمک کنند.



استاندار کرمان با وعده بررسی دقیق گزارش‌های تخصصی احزاب، بر لزوم شبکه‌سازی نخبگان و ایجاد جریان عمومی توسعه‌محور در استان تأکید کرد و افزود: بسیاری از نخبگان کرمانی ناشناخته مانده‌اند و باید از ظرفیت آن‌ها برای حل چالش‌های محلی استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: توسعه فراگیر تنها زمانی محقق می‌شود که تمام اقشار جامعه در این فرآیند دخیل باشند.