۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

قافله خدمت در راه مرز

قافله خدمت در راه مرز

بوشهر- کاروان خودروها و ماشین‌آلات سنگین اداره کل راهداری استان بوشهر به مرز مهران و شلمچه اعزام شدند.

