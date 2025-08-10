ارائه خدمات درمانی ناباروری به بیش از ۳ هزار زوج تحت پوشش گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عاطف راد با اشاره به هزینه بالای درمان ناباروری افزود: خانواده‌های دارای درآمد متوسط و پایین نیز می‌توانند با استفاده از بسته‌های درمانی ناباروری از تخفیف‌های قابل توجهی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان از ارائه خدمات درمانی ناباروری به سه هزار و ۹۵۳ زوج زیر پوشش بیمه سلامت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: بر این اساس، تا ۹۰ درصد تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و تا ۷۰ درصد در مراکز غیر دولتی شامل بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

عاطف راد تصریح کرد: زوج‌های نابارور پس از ثبت‌نام در سامانه بیمه سلامت، از خدمات درمانی و تشخیصی مانند آزمایشات مرتبط، سونوگرافی، رادیولوژی و داروهای تخصصی برای تشخیص و درمان ناباروری بهره‌مند می‌شوند و در صورت عدم موفقیت مراحل اولیه، می‌توانند خدمات فوق تخصصی را از مراکز تعیین شده توسط بیمه دریافت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: زوجین نابارور ثبت‌نام شده که نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان دارند، می‌توانند از بسته‌های حمایتی درمانی بیمه سلامت بهره‌مند شوند.