  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

ارائه خدمات درمانی ناباروری به بیش از ۳ هزار زوج تحت پوشش گیلان

ارائه خدمات درمانی ناباروری به بیش از ۳ هزار زوج تحت پوشش گیلان

رشت - مدیرکل بیمه سلامت گیلان از ارائه خدمات درمانی ناباروری به سه هزار و ۹۵۳ زوج تحت پوشش بیمه سلامت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عاطف راد با اشاره به هزینه بالای درمان ناباروری افزود: خانواده‌های دارای درآمد متوسط و پایین نیز می‌توانند با استفاده از بسته‌های درمانی ناباروری از تخفیف‌های قابل توجهی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان از ارائه خدمات درمانی ناباروری به سه هزار و ۹۵۳ زوج زیر پوشش بیمه سلامت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: بر این اساس، تا ۹۰ درصد تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و تا ۷۰ درصد در مراکز غیر دولتی شامل بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

عاطف راد تصریح کرد: زوج‌های نابارور پس از ثبت‌نام در سامانه بیمه سلامت، از خدمات درمانی و تشخیصی مانند آزمایشات مرتبط، سونوگرافی، رادیولوژی و داروهای تخصصی برای تشخیص و درمان ناباروری بهره‌مند می‌شوند و در صورت عدم موفقیت مراحل اولیه، می‌توانند خدمات فوق تخصصی را از مراکز تعیین شده توسط بیمه دریافت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: زوجین نابارور ثبت‌نام شده که نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان دارند، می‌توانند از بسته‌های حمایتی درمانی بیمه سلامت بهره‌مند شوند.

کد خبر 6556087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها