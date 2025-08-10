به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ نشست صمیمانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از دعوت اندیشکده ها در حوزه عدالت خبر داد، گفت: از ۱۰ اندیشکده ای که در حوزه عدالت کار پژوهشی کرده‌اند برای همکاری دعوت شده است. در این راستا هم یک سامانه راه‌اندازی شد.

وی افزود: هفته سوم شهریور همایش ملی در همین زمینه برگزار می‌شود و در چند حوزه نشست‌های مستمر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که طی این سلسله نشست‌ها پیگیری خواهد شد موضوع عدالت شغلی است. سیاست‌گذاری از انتصابات در مدرسه تا شرکت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: عدالت منطقه‌ای و انتصابات استان‌ها و شهرها از همان مناطق مورد نظر است.

میدری با بیان اینکه موضوع بی‌عدالتی‌ها چندی است که در وزارت کار در حال بررسی و پیگیری است، ادامه داد: هشدارها به ما می‌گویند که باید به سمت رفع بی‌عدالتی‌ها پیش برویم.

وی اظهار کرد: از تمام دستگاه‌ها دعوت کردیم که نوعی نقد خود داشته باشیم و همایش شهریور و نشست‌ها نقطه شروع خواهد بود.

وزیر کار در ادامه به مسئله عدالت مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و یادآور شد: علاقه‌مند هستیم درباره حوزه‌های سخت و زیان‌آور به جای اینکه در یک جا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد در خود واحدها و کارگاه‌ها با حضور نماینده دولت، کارفرما و سایر کارشناسان در خود کارگاه موضوع پیگیری شود.

میدری در خصوص دستمزد نیروی کار هم عنوان کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم حقوق و دستمزد کارگران کمتر از حداقل‌های تعیین شده باشد و درباره دستمزد کارگران معادن پیگیر موضوع هستیم.