شوراهای صنفی خواستار واگذاری نحوه برگزاری امتحانات به دانشگاه ها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های تهران در خصوص برگزاری امتحانات شهریورماه نامه‌ای به وزیر علوم نوشتند که به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری: موضوع درخواست اتخاذ تدابیر فوری و عادلانه درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳

با سلام و احترام

در پی رخدادهای تلخ و ناگوار ناشی از تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی به کشور عزیزمان و تحمیل جنگ ۱۲ روزه متأسفانه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی در دانشگاه‌های سراسر کشور با وقفه‌ای ناخواسته مواجه شد.

این تعویق که با هدف حفظ امنیت جامعه دانشگاهی و بر اساس مصالح کلان کشور اتخاذ گردید منجر به موکول شدن امتحانات به شهریورماه شد.

دانشجویان نیز همگام با ملت غیور علی رغم تحمل سختی‌های ناشی از فضای متشنج، با امید به بازگشت آرامش و با احساس مسئولیت نسبت به مصالح کشور و وظیفه علمی خود صبورانه این وضعیت را پذیرفتند.

اما اکنون در آستانه آغاز امتحانات گزارش‌های میدانی متعدد از دانشگاه‌های مختلف کشور حاکی از آن است که شرایط رفاهی و زیر ساختی لازم برای برگزاری حضوری امتحانات فراهم نیست.

بیم آن می‌رود که بی توجهی به این واقعیت‌ها نه تنها نظم دانشگاهی را مختل نماید، بلکه لطمه‌های مادی و معنوی به جامعه دانشجویی وارد سازد و در این برهه حساس آثار سو آن بر وحدت ملی و امنیت روانی کلیه اقشار جامعه نیز نمایان گردد.

در این راستا، شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های تهران ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با آن وزارتخانه، موارد زیر را به عنوان چالش‌ها پیشنهادات و راهکارهای برون رفت از این شرایط به استحضار می‌رسانند:

بحران ناترازی انرژی و آب تهدیدی جدی برای سلامت و عدالت (آموزشی)

همان گونه که مستحضرید هم زمانی اوج گرمای تابستانه با بروز ناترازی در تولید و مصرف برق کشور، وضعیت را به مرز بحران رسانده است گزارش‌های میدانی حاکی از قطعی‌های مکرر برق به مدت ۲ تا ۴ ساعت در روز است که نه تنها وسایل سرمایشی و روشنایی را از کار انداخته بلکه عملکرد سامانه‌های مخابراتی سیستم‌های آب رسانی و زیر ساخت‌های الکترونیکی را نیز مختل کرده است. این شرایط، که طبق پیش بینی‌ها در بازه زمانی برگزاری امتحانات ادامه خواهد داشت می‌تواند فشار جسمی و روانی مضاعفی بر دانشجویان تحمیل کرده و حداقل‌های رفاهی آنان را سلب نماید.

هم زمان کاهش منابع آبی و جیره بندی و افت فشار آب در بسیاری از مناطق کشور، از جمله کلان شهر تهران دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی به ویژه در خوابگاه‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته و شرایط زیستی و رفاهی را نامطلوب خواهد کرد برگزاری امتحانات در چنین شرایطی، سلامت جسمی و روانی دانشجویان را به خطر انداخته و عدالت آموزشی را به شدت خدشه دار می‌سازد.

تبعیض در شرایط زیستی و نابرابری آموزشی

گرچه تمامی دانشجویان با مشکلات ناشی از بحران گرما و انرژی مواجه اند اما شرایط دانشجویان غیر بومی ساکن در خوابگاه‌ها به مراتب دشوارتر است. استرس ناشی از کمبود امکانات بهداشتی، بی ثباتی در تأمین حداقل نیازهای رفاهی و تحمل گرمای شدید در فضاهای گاه فرسوده و پرتراکم خوابگاهی، در کنار اضطراب امتحانات تمرکز و سلامت روانی و جسمی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر نابرابری آشکاری در فرآیند آموزشی ایجاد کرده و احتمال اثرگذاری مستقیم آن بر نتایج امتحانات کاملاً مشهود است.

اختلال در حمل و نقل و فشارهای اقتصادی

هم زمانی آغاز امتحانات با بازگشت زائران اربعین حسینی موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های سفر، کمبود بلیت و ازدحام مسافران در ناوگان حمل و نقل بین شهری خواهد شد. از سوی دیگر، با تصمیم برخی دانشگاه‌ها مبنی بر تخلیه خوابگاه‌ها بلافاصله پس از پایان امتحانات و فاصله حدود دو هفته‌ای تا شروع ترم جدید، دانشجویان ناچار خواهند شد دوباره به شهرهای خود بازگردند و سپس در مهرماه مراجعت کنند.

این چرخه رفت و آمد در شرایط اقتصادی ناپایدار کنونی، فشار مالی سنگینی بر خانواده‌ها وارد خواهد کرد. همچنین، بازگشایی نسبتاً دیرهنگام خوابگاه‌ها در روزهای منتهی به امتحانات، موجب تراکم سفرهای بین شهری و اختلال در برنامه ریزی شخصی دانشجویان برای استقرار و آمادگی خواهد شد و اضطراب آنان را افزایش خواهد داد.

راهکارهای پیشنهادی با توجه به مطالب فوق گزارش‌های میدانی و مباحث مطرح شده در شبکه‌های دانشجویی، سه راهکار مشخص جهت مدیریت چالش‌های موجود به شرح زیر ارائه می‌گردد:

راهکار نخست بسیج ملی برای خدمات رسانی اضطراری به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در صورت اصرار بر برگزاری حضوری، امتحانات ضروری است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت نیرو وزارت کشور سازمان آب و فاضلاب، شرکت توانیر استانداری‌ها و مدیریت عالی دانشگاه‌ها طرحی فوری برای تأمین حداقلی نیازهای زیرساختی و رفاهی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها تدوین و اجرا نماید شوراهای صنفی دانشجویان نیز باید به عنوان نمایندگان قانونی آنان در نظارت بر اجرای اقدامات و گزارش دهی شرایط مشارکت داشته باشند تا از بروز اختلالات و نارسایی‌ها جلوگیری شود.

هدف این طرح به حداقل رساندن کمبودها و ایجاد شرایط بهینه در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در طول برگزاری امتحانات است. بدیهی است که برگزاری امتحانات حضوری باید همراه با تمهیدات و اقدامات لازم باشد؛ در غیر این صورت انجام آن بدون فراهم کردن ملزومات و حداقل‌های رفاهی و زیر ساختی،

مغایر با عدالت آموزشی است و مسئولیت تبعات آن مستقیماً بر عهده مسئولان تصمیم گیر خواهد بود.

راهکار دوم واگذاری تصمیم‌گیری نهایی به دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی رفاهی و مدیریتی میان دانشگاه‌های کشور، ضروری است که اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه برگزاری امتحانات به هیئت رئیسه هر دانشگاه با مشورت شوراهای صنفی همان دانشگاه واگذار شود این رویکرد اگرچه با چالش‌های همراه است اما می‌تواند علاوه بر حفظ استقلال دانشگاه‌ها امکان اتخاذ تصمیمات متناسب با واقعیت‌های بومی را فراهم می‌آورد.

راهکار سوم برگزاری یکپارچه امتحانات به صورت مجازی چنانچه اجرای دو راهکار فوق ممکن نباشد پیشنهاد می‌شود تمامی امتحانات پایان ترم در سراسر کشور به صورت مجازی برگزار گردد. اگرچه این روش نیز با چالش‌ها و نارسایی‌هایی همراه است اما با اتکا به زیر ساخت‌های ایجاد شده در دوران همه‌گیری ویروس، کرونا از تحمیل هزینه‌های سفر، فشارهای ناشی از اسکان در خوابگاه و تبعیض‌های آموزشی جلوگیری کرده و عدالت را در شرایط فعلی تضمین می‌نماید.

این نامه بیش از آنکه شکایتی از وضع موجود باشد دعوتی صریح به سیاست گذاری مسئولانه و تدبیر در شرایط ویژه کنونی است اصرار بر رویه فعلی بدون تأمین الزامات و حداقل‌های رفاهی زیر ساختی و آموزشی، به نارضایتی عمومی در دانشگاه‌ها دلسردی دانشجویان و تضییع حقوق مسلم آنان خواهد انجامید.

بی تردید، اتخاذ تصمیمی شجاعانه واقع گرایانه و دانشجو محور از سوی آن وزارت محترم، نه تنها آرامش و نظم را به فضای دانشگاهی باز می‌گرداند بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به مدیریت آموزش عالی کشور خواهد شد. بدیهی است که عدم درک متقابل در سطح دانشگاه‌ها و میان فرهیختگان دلسوز کشور می‌تواند مشکلات را تشدید و آرامش روانی جامعه دانشجویی را مختل سازد. انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری پیشرو مصالح آموزشی کرامت انسانی و سلامت جامعه دانشگاهی کشور در اولویت قرار گرفته و راهکاری مبتنی بر عدالت و واقعیت اتخاذ گردد.

با احترام و امتنان

مجمع شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های تهران

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (ره)

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

فعالین صنفی دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری