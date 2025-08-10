  1. استانها
لزوم تسریع واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، بر ضرورت تسریع در فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح یکشنبه با در نشست مشترک با مدیران این نهاد در شهرستان‌ها با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در حمایت از خانواده‌ها و ارتقای شاخص‌های جمعیتی استان گفت: بنیاد مسکن موظف است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تعامل با دهیاران و شوراهای اسلامی، روند واگذاری زمین را به شکلی شفاف، سریع و عادلانه پیش ببرد تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی افزود: تسهیل امور اداری، همکاری نزدیک با دستگاه‌های مرتبط و پایش مستمر مراحل واگذاری از جمله اولویت‌های کاری بنیاد مسکن در این حوزه است و مدیران شهرستانی باید با دقت و حساسیت ویژه، تحقق اهداف این طرح ملی را دنبال کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه اجرای موفق طرح جوانی جمعیت نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست، خاطرنشان کرد: حمایت عملی از خانواده‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن جوانان، اقدامی راهبردی در مسیر توسعه پایدار استان است.

