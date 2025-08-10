به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری در سخنانی با اشاره به ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشکی لرستان به زائران اربعین، اظهار داشت: از یک ماه قبل با برگزاری جلسات متعدد آماده خدمات‌رسانی به زوار اربعین هستیم و در این زمینه هم از نظر پرسنلی، تجهیزاتی و دارو پیش‌بینی‌های لازم صورت‌گرفته و آماده هستیم.

وی گفت: آموزش‌های بهداشتی لازم از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی به مردم داده شده و توصیه‌های موردنیاز چه در بحث مصرف مواد غذایی، آب آشامیدنی، گرمازدگی و وسایل و لباس مناسب سفر ارائه شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: ۱۴ تیم بازرسی بهداشت محیط، ۱۳ واحد آزمایشگاه آب، ۱۳ کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر، شش دستگاه آمبولانس با ۱۸ تکنیسین فوریت‌های پزشکی، یک فروند بالگرد با چهار تکنیسین و خلبان، ۴۰ پایگاه فوریت‌های پزشکی در مسیر زائران اربعین آماده خدمات‌رسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و همچنین ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه به اربعین حسینی امسال اعزام شده‌اند.