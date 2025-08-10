  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

ارائه خدمات ۴۰ پایگاه فوریت‌های پزشکی لرستان به زائران اربعین

ارائه خدمات ۴۰ پایگاه فوریت‌های پزشکی لرستان به زائران اربعین

خرم‌آباد - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ارائه خدمات ۴۰ پایگاه فوریت‌های پزشکی این استان به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری در سخنانی با اشاره به ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشکی لرستان به زائران اربعین، اظهار داشت: از یک ماه قبل با برگزاری جلسات متعدد آماده خدمات‌رسانی به زوار اربعین هستیم و در این زمینه هم از نظر پرسنلی، تجهیزاتی و دارو پیش‌بینی‌های لازم صورت‌گرفته و آماده هستیم.

وی گفت: آموزش‌های بهداشتی لازم از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی به مردم داده شده و توصیه‌های موردنیاز چه در بحث مصرف مواد غذایی، آب آشامیدنی، گرمازدگی و وسایل و لباس مناسب سفر ارائه شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: ۱۴ تیم بازرسی بهداشت محیط، ۱۳ واحد آزمایشگاه آب، ۱۳ کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر، شش دستگاه آمبولانس با ۱۸ تکنیسین فوریت‌های پزشکی، یک فروند بالگرد با چهار تکنیسین و خلبان، ۴۰ پایگاه فوریت‌های پزشکی در مسیر زائران اربعین آماده خدمات‌رسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و همچنین ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه به اربعین حسینی امسال اعزام شده‌اند.

کد خبر 6556126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها