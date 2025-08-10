  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند

۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هم اکنون نزدیک ۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در دیدار با بخشدار بوشکان ضمن قدردانی از مجموعه بخشداری در راستای همکاری و تعامل با کمیته امداد گفت: از تعامل سازنده و همراهی خوب مجموعه دولت با کمیته امداد و بویژه بخشداری بوشکان در سطح منطقه و مشارکت در برنامه‌های تخصصی و اجرایی این نهاد تشکر و قدردانی می‌شود و امیدواریم این همکاری‌ها بیشتر از قبل تداوم داشته و بتوانیم درجهت خدمت به مردم و محرومین گام‌های مؤثری در سطح استان برداریم.

محبی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌ها بویژه در بحث منابع، عملکرد امداد در بخش بوشکان در حوزه‌های مختلف توفیقات خوبی داشته که در همین راستا از زحمات و تلاش‌های همکاران امدادگر بوشکان قدردانی می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: در دوره مسئولیت خود برنامه‌های جدیدی را دنبال خواهیم کرد و زمینه را در جهت ارائه خدمات حداکثری به جامعه هدف با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و مردمی، مسئولیت‌های اجتماعی و فعالین اقتصادی به منظور توانمند سازی مددجویان فراهم خواهیم نمود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد: یکی از محوری‌های مهم کمیته امداد بحث اشتغالزایی است که این نهاد نگاه ویژه ای به این موضوع دارد و در سال گذشته در بخش بوشکان در حوزه توانمندسازی اقتصادی با مشارکت بانک‌ها و سایر منابع اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است.

محبی در ادامه به عملکرد کمیته امداد بوشکان در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در بحث اشتغال مددجویان در اداره بوشکان بر اساس گزارش عملکرد سال گذشته، در زمینه آموزش‌های کسب و کار به میزان ۱۰۰ درصد تحقق برنامه صورت گرفته و در اعطای تسهیلات جز ۴ حدود ۹۷ درصد و جز ۳ تبصره ۲ هم ۸۱ درصد و پرداخت تسهیلات صندوق امداد ولایت نیز ۱۰۰ درصد از منابع مورد نیاز جذب شده است که نشان از تلاش و تحقق برنامه‌های اشتغالزایی در سال گذشته در این بخش بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه خاطر نشان کرد: در سال گذشته سهم امداد بوشکان در ایجاد طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ۲۴ مورد بوده که با تلاش همکاران و همراهی مردم ۲۵ مورد اجرا شده که این اقدام و تحقق ۱۰۴ درصدی اجرای این طرح، موید ظرفیت‌های خوب و استقبال مردم از این طرح‌های نوین در این منطقه است.

مدیرکل امداد استان در بخشی دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هم اکنون نزدیک ۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند و بالاترین میزان فراوانی این خانواده‌ها مربوط به دهک‌های پایین ۱ و۲ به ترتیب به تعداد ۶۷۱ خانوار دهک یک و ۱۹۵ خانوار هم دهک دو می‌باشند که این موضوع تکلیف ما را چند برابر می‌کنند و می‌بایست در این خصوص اقدامات مناسب حمایتی و توانمندسازی در دستور کار قرار گیرد.

محبی در پایان به موضوع، فریضه مهم زکات در بوشکان و ساخت مسکن مددجویان با همکاری بنیاد مسکن پرداخت و گفت: پیگیری موارد فوق از انتظارات ما از بخشداری است و امیدواریم با ایجاد طرح‌های مشترک و هم افزایی بتوانیم بیش از پیش در خدمت محرومین و نیازمندان منطقه باشیم.

دهیاران بخش بوشکان در خدمت کمیته امداد هستند

بخشدار بوشکان نیز، با تشکر از اقدامات ارزشمند کمیته امداد در بخش و اعلام رضایت مندی مردم از عملکرد این نهاد، گفت: بنا بر کلام امام علی علیه السلام، بالاترین سیاست صداقت است و کمیته امداد نیز در عملکرد و ارائه خدمات خود صادقانه عمل می‌کند.

وی در ادامه با اشاره با اینکه کمیته امداد نهادی شایسته، مردمی و در کنار مردم است گفت: خدمات کمیته امداد باقیات صالحات است و ما به عنوان خدمتگزار مردم، تمام قد در کنار مجموعه کمیته امداد هستیم.

طهماسبی به موضوع شرایط اقلیمی، محدودیت‌ها و عدم دسترسی به امکانات در موضوع فقر در این منطقه اشاره کرد و گفت: محدودیت منابع و ظرفیت‌های اندک در این بخش به نسبت سایر مناطق و همچنین فاصله با مرکز شهرستان و استان، باعث شده مردم دسترسی کمتری به امکانات داشته باشند.

طهماسبی در پایان به موضوع همکاری دهیاران اشاره کرد و گفت: دهیاران در خدمت امداد هستند و به عنوان نیروی کمیته امداد می‌باشند و بخشداری و دهیاران آماده همکاری همه جانبه در امر زکات، ساخت مسکن و سایر فعالیت‌های تخصصی امداد هستند.

کد خبر 6556159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها