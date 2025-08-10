۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در دیدار با بخشدار بوشکان ضمن قدردانی از مجموعه بخشداری در راستای همکاری و تعامل با کمیته امداد گفت: از تعامل سازنده و همراهی خوب مجموعه دولت با کمیته امداد و بویژه بخشداری بوشکان در سطح منطقه و مشارکت در برنامه‌های تخصصی و اجرایی این نهاد تشکر و قدردانی می‌شود و امیدواریم این همکاری‌ها بیشتر از قبل تداوم داشته و بتوانیم درجهت خدمت به مردم و محرومین گام‌های مؤثری در سطح استان برداریم.

محبی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌ها بویژه در بحث منابع، عملکرد امداد در بخش بوشکان در حوزه‌های مختلف توفیقات خوبی داشته که در همین راستا از زحمات و تلاش‌های همکاران امدادگر بوشکان قدردانی می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: در دوره مسئولیت خود برنامه‌های جدیدی را دنبال خواهیم کرد و زمینه را در جهت ارائه خدمات حداکثری به جامعه هدف با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و مردمی، مسئولیت‌های اجتماعی و فعالین اقتصادی به منظور توانمند سازی مددجویان فراهم خواهیم نمود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد: یکی از محوری‌های مهم کمیته امداد بحث اشتغالزایی است که این نهاد نگاه ویژه ای به این موضوع دارد و در سال گذشته در بخش بوشکان در حوزه توانمندسازی اقتصادی با مشارکت بانک‌ها و سایر منابع اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است.

محبی در ادامه به عملکرد کمیته امداد بوشکان در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در بحث اشتغال مددجویان در اداره بوشکان بر اساس گزارش عملکرد سال گذشته، در زمینه آموزش‌های کسب و کار به میزان ۱۰۰ درصد تحقق برنامه صورت گرفته و در اعطای تسهیلات جز ۴ حدود ۹۷ درصد و جز ۳ تبصره ۲ هم ۸۱ درصد و پرداخت تسهیلات صندوق امداد ولایت نیز ۱۰۰ درصد از منابع مورد نیاز جذب شده است که نشان از تلاش و تحقق برنامه‌های اشتغالزایی در سال گذشته در این بخش بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه خاطر نشان کرد: در سال گذشته سهم امداد بوشکان در ایجاد طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ۲۴ مورد بوده که با تلاش همکاران و همراهی مردم ۲۵ مورد اجرا شده که این اقدام و تحقق ۱۰۴ درصدی اجرای این طرح، موید ظرفیت‌های خوب و استقبال مردم از این طرح‌های نوین در این منطقه است.

مدیرکل امداد استان در بخشی دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هم اکنون نزدیک ۱۵ درصد از جمعیت بخش بوشکان تحت پوشش امداد هستند و بالاترین میزان فراوانی این خانواده‌ها مربوط به دهک‌های پایین ۱ و۲ به ترتیب به تعداد ۶۷۱ خانوار دهک یک و ۱۹۵ خانوار هم دهک دو می‌باشند که این موضوع تکلیف ما را چند برابر می‌کنند و می‌بایست در این خصوص اقدامات مناسب حمایتی و توانمندسازی در دستور کار قرار گیرد.

محبی در پایان به موضوع، فریضه مهم زکات در بوشکان و ساخت مسکن مددجویان با همکاری بنیاد مسکن پرداخت و گفت: پیگیری موارد فوق از انتظارات ما از بخشداری است و امیدواریم با ایجاد طرح‌های مشترک و هم افزایی بتوانیم بیش از پیش در خدمت محرومین و نیازمندان منطقه باشیم.

دهیاران بخش بوشکان در خدمت کمیته امداد هستند

بخشدار بوشکان نیز، با تشکر از اقدامات ارزشمند کمیته امداد در بخش و اعلام رضایت مندی مردم از عملکرد این نهاد، گفت: بنا بر کلام امام علی علیه السلام، بالاترین سیاست صداقت است و کمیته امداد نیز در عملکرد و ارائه خدمات خود صادقانه عمل می‌کند.

وی در ادامه با اشاره با اینکه کمیته امداد نهادی شایسته، مردمی و در کنار مردم است گفت: خدمات کمیته امداد باقیات صالحات است و ما به عنوان خدمتگزار مردم، تمام قد در کنار مجموعه کمیته امداد هستیم.

طهماسبی به موضوع شرایط اقلیمی، محدودیت‌ها و عدم دسترسی به امکانات در موضوع فقر در این منطقه اشاره کرد و گفت: محدودیت منابع و ظرفیت‌های اندک در این بخش به نسبت سایر مناطق و همچنین فاصله با مرکز شهرستان و استان، باعث شده مردم دسترسی کمتری به امکانات داشته باشند.

طهماسبی در پایان به موضوع همکاری دهیاران اشاره کرد و گفت: دهیاران در خدمت امداد هستند و به عنوان نیروی کمیته امداد می‌باشند و بخشداری و دهیاران آماده همکاری همه جانبه در امر زکات، ساخت مسکن و سایر فعالیت‌های تخصصی امداد هستند.