حسن کوهیزاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر سیریک در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرستان، اظهار داشت: افزایش تصادفات جادهای در محورهای مواصلاتی سیریک به یک دغدغه جدی برای شهروندان تبدیل شده که بخشی از آن ناشی از نبود زیرساخت مناسب، روشنایی ناکافی، شترهای سرگردان و عدم نظارت مؤثر بر وضعیت ایمنی جادهها است.
کوهیزاده افزود: جادههای شهرستان سیریک نیازمند رسیدگی فوری، بهسازی و نصب علائم هشداردهنده هستند و بیتوجهی به این موضوع میتواند به فجایع انسانی بیشتری منجر شود.
وی تصریح کرد: انتظار ما از اداره راهداری، پلیس راه و سایر نهادهای مسئول، اقدام سریع و مؤثر برای کاهش خطرات جادهای است.
کوهیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحران قطعیهای مکرر برق در شهرستان سیریک اشاره کرد و گفت: خاموشیهای پیدرپی، بهویژه در فصل گرما، مشکلات بسیاری را برای مردم بهوجود آورده و روند زندگی، آموزش، بهداشت و فعالیتهای اقتصادی بخصوص واحدهای نانوایی را مختل کرده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر سیریک با انتقاد از نبود برنامهریزی مشخص برای مدیریت بار شبکه برق، تأکید کرد: ضروری است شرکت توزیع برق استان با اتخاذ تمهیدات فوری نسبت به تقویت زیرساختها و اطلاعرسانی دقیق به مردم اقدام کند تا از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی ضمن دعوت از مسئولان استانی برای بازدید میدانی از وضعیت موجود در سیریک، خاطرنشان کرد: مردم این منطقه انتظار دارند مشکلات آنها دیده شود و تصمیمات کارآمد و سریع برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای پرسنل خدوم اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان امام سجاد (ع) سیریک، از همکاری صمیمانه نیروهای سپاه پاسداران شهرستان سیریک که در امر انتقال مصدومان و کمک به کادر درمانی نیز صمیمانه تشکر کرد.
نظر شما