به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این دو پروژه، با هدف ثبت و بازنمایی تجربه‌ها و چهره‌های کمتر دیده‌شده از شرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی اجرا شده‌اند؛ پروژه نخست، پویش «هم‌قدم»، با مشارکت «ویستامدیا» و «روبیکا» و پروژه دوم، مستند «صَفرنامه»، با همکاری «ویستامدیا» و «سازمان هنری رسانه‌ای اوج»، به انجام رسیده است.

در پویش «هم‌قدم»، از کاربران دعوت شده است تا با ضبط یک ویدیوی کوتاه موبایلی و پاسخ به این پرسش که «دوست دارید در پیاده‌روی اربعین، با چه کسی هم‌قدم شوید؟»، احساسات و انگیزه‌های خود را با دیگران، به اشتراک بگذارند. ویدیوهای ارسالی، پس از بررسی اولیه، در کانال رسمی «مردم، حاضر» در «روبیکا» به نشانی @MardomHazer منتشر می‌شوند. اجرای این پویش مردمی، فرصتی کم‌نظیر برای بازتاب احساسات جمعی و نمایش چهره‌ای انسانی‌تر از بزرگ‌ترین راهپیمایی مذهبی جهان، فراهم کرده است. این کانال، علاوه بر انتشار روایت‌های مردمی، به‌صورت ۲۴ ساعته، پوشش زنده مسیر پیاده‌روی اربعین و حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را برای همراهی مجازی مخاطبان، ارائه می‌کند.

در پروژه دوم، «ویستامدیا»، با محوریت ارائه محتوایی برای مناسبت‌های مذهبی، مستند ۱۰ قسمتی «صَفرنامه» را، با همکاری «سازمان هنری رسانه‌ای اوج»، تهیه‌کنندگی «امیرعلی مجلسی» و روایت‌گری «حامد عسکری»، تولید کرده است. این مستند که از پلتفرم «فیلیمو» پخش می‌شود، از مشهد مقدس تا کربلا، به روایت زندگی و تلاش عشایر و خانواده‌های عراقی می‌پردازد که ماه‌ها پیش از اربعین، مواکب خود را برای پذیرایی از زائران، برپا می‌کنند. همچنین، «صَفرنامه»، به معرفی مواقف و اماکن تاریخی کمتر شناخته‌شده مسیر، می‌پردازد.

با اجرای این دو پروژه و ارائه محتوا و روایت‌های مردم‌محور، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال بومی و رسانه‌های تصویری، تجربه‌ای جمعی از اربعین، در حافظه فرهنگی و رسانه‌ای کشور، ثبت شود. این آثار تولیدشده، علاوه بر نمایش صحنه‌های کمتر دیده‌شده این رویداد معنوی، به معرفی ارزش‌های مشترک ملت‌ها و فرهنگ‌ها، در پرتو محبت اهل‌بیت (ع)، کمک می‌کنند.

«ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرم‌های داخلی، به‌عنوان بازوی تولید محتوا و سرگرمی‌های دیجیتال ایرانسل تعریف شده و از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت، تاکنون با چندین پلتفرم داخلی قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه داخلی، کمک کرده است. ساخت چند رئالیتی‌شو و داشتن استودیوی اختصاصی تولید محتوا و دوبله، از دیگر فعالیت‌های «ویستامدیا» است که در مسیر سند توسعه ایرانسل، در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.