سقوط یک هواپیمای سبک در اسپانیا جان ۲ نفر را گرفت

دولت منطقه‌ای اسپانیا روز یکشنبه تأیید کرد که دو نفر در اثر سقوط یک هواپیمای سبک در منطقه والنسیا اسپانیا کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این حادثه حدود ساعت ۱۱:۲۵ صبح در نزدیکی شهر رکوئنا رخ داد، زمانی که هواپیما اندکی پس از برخاستن در مزارع اطراف سقوط کرد و هر دو سرنشین آن کشته شدند.

هواپیما به طور کامل در اثر آتش‌سوزی نابود شد.

علت سقوط همچنان در دست بررسی است. شرایط آب و هوایی در آن زمان مساعد گزارش شده است.

هر دو قربانی مردهایی از شهر مجاور والنسیا بودند.

به گزارش روزنامه محلی لاس پرووینسیاس، فرودگاه رکوئنا، یک مرکز خصوصی در نزدیکی رکوئنا، دارای باندی است که در درجه اول برای آموزش و پروازهای خصوصی استفاده می‌شود.

