سقوط بالگرد در وسط بزرگراه پرتردد مادرید اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، سقوط یک بالگرد در بزرگراه شلوغ اسپانیا سه مجروح بر جای گذاشت.

این هواپیما که گمان می‌رود در یک نمایشگاه هوانوردی شرکت می‌کرد، به جاده کمربندی مادرید برخورد کرد.

تصاویر از صحنه در اسپانیا، بقایای نارنجی هلیکوپتر را نشان می‌دهد که در بزرگراه سقوط کرده است.

یکی از سرنشینان با پای پیاده توانست از سانحه خارج شود و دیگری توسط آتش نشانان از بقایای بالگرد نجات یافت. بر اساس اعلام آتش نشانی، راننده بالگرد نیز مجروح شده است.

یکی از بازماندگان سانحه از ناحیه سر دچار جراحت خفیف شده بود و به نظر می‌رسید استخوان ران فرد دیگر شکسته شده بود. سازمان آتش نشانی گفت که نفر سوم دچار جراحات جزئی شده است.

تردد در هر دو لاین بزرگراه متوقف شد تا نیروهای اورژانس بتوانند در محل فعالیت کنند.

گفته می‌شود که این حادثه ناشی از وزش باد شدید بوده است که گمان می‌رود بالگرد را بی ثبات کرده است.