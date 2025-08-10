به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح «میدان پویا» به عنوان یک برنامه سلامت‌محور و مشارکتی، با رویکرد ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت می‌گیرد، افزود: غنی‌سازی اوقات فراغت و تقویت نشاط جسمی و روحی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان از اهداف اصلی این طرح است.

خانی تصریح کرد: «میدان پویا» فضایی تعاملی و اجتماع‌محور است که در قالب پنج محور «دانش‌آموز پویا»، «خانواده پویا»، «شهر پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» برگزار می‌شود که هر یک به ابعاد مختلف سلامت جسمی و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌پردازد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان، محور «دانش‌آموز پویا» را شامل برنامه‌های آموزشی و ورزشی در محیط مدارس عنوان کرد و گفت: در محور «خانواده پویا» نیز خانواده‌ها به‌طور فعال در کنار فرزندان خود در برنامه‌های ورزشی و تربیتی حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: فعالیت‌های سلامت‌محور همچون کوه‌پیمایی و پیاده‌روی در قالب محور «شهر پویا» اجرا می‌شود و در محور «رویداد پویا»، مسابقات و برنامه‌های ورزشی در رشته‌هایی همچون شطرنج، بوچیا و دوومیدانی در سطح منطقه‌ای و استانی برگزار خواهد شد.

خانی از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت سالن‌های ورزشی نواحی، شهرستان‌ها و هیأت‌های ورزشی استان برای استعدادیابی در رشته‌های تطبیقی (پارالمپیک) خبر داد و افزود: چهار محور نخست این طرح به صورت حضوری و محور «خانه پویا» به شکل غیرحضوری و از طریق تولید و انتشار محتواهای آموزشی و ورزشی در فضای مجازی اجرا می‌شود.

وی گفت: هدف از اجرای محور «خانه پویا» ایجاد فرصت مشارکت مستمر دانش‌آموزان و خانواده‌ها در فعالیت‌های بدنی در منزل و تداوم سبک زندگی سالم است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان تاکید کرد: استمرار و توسعه این‌گونه طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت جسمی، روحی و اجتماعی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ایفا کند و جامعه را در مسیر پویایی و نشاط قرار دهد.