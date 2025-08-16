«میدان پویا» در کردستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز طرح ملی «میدان پویا» ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه، عصر شنبه با حضور مسئولان استانی در مدرسه استثنایی ساعی شهرستان مریوان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در این مراسم با بیان اینکه خدمت به دانشآموزان با نیازهای ویژه، فرصتی معنوی و ارزشمند است، اظهار داشت: این رسالت نهتنها وظیفهای انسانی و اجتماعی بلکه موهبتی الهی و نشانهای از رشد فرهنگی جامعه محسوب میشود.
سید فواد حسینی با تأکید بر لزوم توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، افزود: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به افتتاح اولین سالن ورزشی چندمنظوره ویژه این دانشآموزان در سنندج گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر شناخت و شکوفایی استعدادهای ورزشی این قشر است.
حسینی تصریح کرد: طرح «میدان پویا» در راستای سیاستهای ملی سلامتمحور و با هدف ترویج فعالیتهای ورزشی، به دنبال مشارکت هرچه بیشتر دانشآموزان و خانوادهها در برنامههای گروهی و همگانی است و میتواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی این دانشآموزان داشته باشد.
