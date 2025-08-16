به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی عصر شنبه در مراسم آغاز طرح میدان پویا با اشاره به اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه اظهار کرد: طرح «میدان پویا» در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی این دانش‌آموزان به‌صورت تعامل‌محور در مدارس استثنایی استان کردستان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح ملی در قالب پنج محور «دانش‌آموز پویا»، «خانواده پویا»، «شهر پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» طراحی شده که هر یک از این محورها به تقویت ابعاد تربیت بدنی، تعامل اجتماعی و مشارکت فعال دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌پردازد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه کم‌تحرکی یکی از دغدغه‌های جدی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است، تصریح کرد: فعالیت‌های بدنی هدفمند و متناسب با سن، جنسیت و شرایط جسمی دانش‌آموزان، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش اعتماد به‌نفس و کاهش فشارهای روانی آن‌ها دارد.

خانی با تشریح محورهای این طرح افزود: در محور «دانش‌آموز پویا»، برنامه‌های آموزشی و ورزشی در محیط مدارس اجرا می‌شود و در محور «خانواده پویا»، حضور و مشارکت خانواده‌ها در کنار فرزندانشان در برنامه‌های تربیتی و ورزشی مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: در محور «شهر پویا» فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، کوه‌پیمایی و سایر ورزش‌های گروهی طراحی شده و در بخش «رویداد پویا» نیز مسابقات استانی در رشته‌هایی چون شطرنج، دوومیدانی و بوچیا برگزار خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت سالن‌های ورزشی، هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها و توسعه رشته‌های تطبیقی (پارالمپیکی) برای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان خبر داد.

وی در پایان با اشاره به اجرای محور «خانه پویا» گفت: این بخش به‌صورت غیرحضوری و از طریق تولید محتواهای آموزشی و ورزشی در بسترهای مجازی دنبال می‌شود و فرصتی برای تداوم فعالیت‌های بدنی در محیط خانه فراهم می‌سازد.