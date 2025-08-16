  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

طرح «میدان پویا» در کردستان عامل نشاط‌بخشی به دانش‌آموزان استثنایی است

سنندج_ رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: طرح «میدان پویا»  با رویکرد نشاط‌آفرینی و در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در پنج محور اصلی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی عصر شنبه در مراسم آغاز طرح میدان پویا با اشاره به اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه اظهار کرد: طرح «میدان پویا» در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی این دانش‌آموزان به‌صورت تعامل‌محور در مدارس استثنایی استان کردستان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح ملی در قالب پنج محور «دانش‌آموز پویا»، «خانواده پویا»، «شهر پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» طراحی شده که هر یک از این محورها به تقویت ابعاد تربیت بدنی، تعامل اجتماعی و مشارکت فعال دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌پردازد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه کم‌تحرکی یکی از دغدغه‌های جدی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است، تصریح کرد: فعالیت‌های بدنی هدفمند و متناسب با سن، جنسیت و شرایط جسمی دانش‌آموزان، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش اعتماد به‌نفس و کاهش فشارهای روانی آن‌ها دارد.

خانی با تشریح محورهای این طرح افزود: در محور «دانش‌آموز پویا»، برنامه‌های آموزشی و ورزشی در محیط مدارس اجرا می‌شود و در محور «خانواده پویا»، حضور و مشارکت خانواده‌ها در کنار فرزندانشان در برنامه‌های تربیتی و ورزشی مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: در محور «شهر پویا» فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، کوه‌پیمایی و سایر ورزش‌های گروهی طراحی شده و در بخش «رویداد پویا» نیز مسابقات استانی در رشته‌هایی چون شطرنج، دوومیدانی و بوچیا برگزار خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت سالن‌های ورزشی، هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها و توسعه رشته‌های تطبیقی (پارالمپیکی) برای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان خبر داد.

وی در پایان با اشاره به اجرای محور «خانه پویا» گفت: این بخش به‌صورت غیرحضوری و از طریق تولید محتواهای آموزشی و ورزشی در بسترهای مجازی دنبال می‌شود و فرصتی برای تداوم فعالیت‌های بدنی در محیط خانه فراهم می‌سازد.

