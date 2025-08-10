آقامیری: حماسه اربعین مقدمه برپایی پایگاه ظهور امام عصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بازدید از موکب حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) در عمود ۷۰۷، اربعین را فراتر از یک پیاده‌روی و زیارت دانست و تصریح کرد: حماسه اربعین، تمرین بزرگ تشکیل قرارگاه جهانی شیعه و مقدمه برپایی پایگاه ظهور امام عصر (عج) است. ما امروز نمایندگی می‌کنیم برای آن روز که جهان در انتظارش است.

وی با اشاره به فشارهای دشمنان بر جبهه حق افزود: دنیای کفر به جان شیعیان افتاده است، چون می‌داند بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق اهداف پلیدش، مکتب اهل‌بیت (ع) و پیروان واقعی آن هستند. آنچه در اربعین شکل می‌گیرد، پشتیبان جبهه مقاومت، حامی شیعیان جهان و گامی بلند در مسیر ظهور است. باید این حقیقت را در ذهن و دل نسل جوان بنشانیم تا بدانند چرا این راه را می‌پیمایند.

آقامیری با تأکید بر لزوم حضور فعال خانواده‌ها در این مسیر گفت: همه اعضای خانواده باید پای کار باشند و درک روشنی از هدف غایی این حرکت داشته باشند. معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، نوک پیکان ارتباط با مردم است و باید با ابتکار و بدون انتظار از دیگران، پیام این حرکت عظیم را به عمق جامعه منتقل کند.

وی با قدردانی از شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با ظرفیت عظیم انسانی خود وارد میدان شده و استعدادهایی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود، امروز در مواکب شهرداری به‌خوبی نمایان است. این ظرفیت بزرگ باید تمام‌قد در خدمت زائران و در مسیر تحقق هدف والای اربعین، یعنی زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به کار گرفته شود.