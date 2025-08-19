به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دویست و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، با تقدیر از تلاش‌های مدیریت شهری در ایام اربعین حسینی، گفت: جا دارد از زحمات تمامی همکاران خدوم در شهرداری تهران تشکر کنم؛ چه کسانی که در مرزها برای بدرقه زائران موکب‌ها و ستادهایی برپا کردند و چه نیروهایی که در آن سوی مرز و در مسیر پیاده‌روی اربعین در عتبات عالیات مستقر شدند و با تمام توان به زائران خدمت کردند.

وی افزود: در بازدیدهایی که داشتیم، شاهد تلاش خالصانه کارکنان شهرداری، به‌ویژه پاکبان‌ها بودیم که در شرایط بسیار سخت، با گرمای شدید هوا، قطعی برق و کمبود امکانات سرمایشی، مجاهدانه خدمت کردند. آنچه این خدمت را ارزشمندتر می‌کرد، حضور داوطلبانه کارکنان و مدیران شهرداری بود که با افتخار لباس پاکبانی بر تن کردند و در مسیر نجف تا کربلا به زائران خدمت رساندند.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه راهپیمایی عظیم اربعین «قیام سالانه شیعیان» است، تصریح کرد: این اجتماع بزرگ هر سال باید باشکوه‌تر برگزار شود؛ چراکه آثار اجتماعی، فرهنگی و تمدنی بسیاری برای جهان اسلام دارد.

آقامیری در پایان درگذشت محمد امیر قیاسی، از کارکنان خدوم اورژانس بهداری شهرداری که متأسفانه در مسیر خدمت‌رسانی اربعین حسینی دار فانی را وداع گفتند تسلیت گفت.