به گزارش خبرگزاری مهر، حبیباله آسوده معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد درباره آمار چهار ماهه گفت: ۳۲ درصد رشد عملکرد چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته در زمینه کل کمکهای مردمی و … است.
وی افزود: همچنین ۲۷ درصد رشد در زمینه مشارکتهای مردمی به امداد بوده است.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تصریح کرد: بر این اساس، ۳,۵۰۰ میلیارد تومان کمکهای مردمی به کمیته امداد انجام شده است که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز کمکهایی بوده که توسط مراکز نیکوکاری در سطح کشور از مردم جمعآوری و توسط شبکه نیکوکاری کمیته امداد میان نیازمندان توزیع شده است.
به گفته معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد، از ۳,۵۰۰ میلیارد تومان ۱,۹۰۰ میلیارد تومان از کمکها مربوط به طرح اکرام ایتام بوده است.
آسوده در ادامه درباره اقدامات این نهاد برای اربعین نیز گفت: ستاد ۲۰۲۰ محله که با نقش جانشینی وزارت کشور مستقر است محلات کم برخوردار را شناسایی میکند و کمیته امداد در بیش از ۴۰۰ محله در مناطق کم برخوردار به صورت مردمی تحت عنوان خانههای امداد کارهای مختلف انجام میدهد. هر سال تعدادی از عوامل اجتماعی خانهها را در ایام اربعین با کمک دستگاهها برای زیارت اربعین برنامهریزی میکند و امسال حدود ۲۰۰۰ نفر از عوامل خانههای امداد در اربعین در قالب پنج کاروان اعزام شدند.
آسوده همچنین درباره اجرای طرح اطعام حسینی گفت: تا پایان ماه صفر آشپزخانههای این طرح فعالاند و تاکنون ۶۱۰۰ آشپزخانه در این طرح فعالیت داشتهاند.
به گفته وی، در این طرح نزدیک ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرس غذا و حدود ۳۸۰ هزار بسته غذایی توسط گروههای مردمی میان نیازمندان توزیع شده است.
وی همچنین از آغاز جشن عاطفهها بعد از پایان ماه صفر خبر داد.
