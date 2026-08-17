علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان کرمانشاه طی روزهای آینده، اظهار کرد: هوای استان تا پایان هفته صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: متوسط دمای هوا امروز دوشنبه با کاهش همراه خواهد بود و این روند در شرایط جوی استان طی امروز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا در روزهای سهشنبه و چهارشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و تقریباً در شرایط ثابتی قرار میگیرد.
زورآوند ادامه داد: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، با توجه به تقویت شرایط پایدار جوی، متوسط دمای هوا بهتدریج افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی، پدیده غالب در استان طی روزهای آینده آسمانی صاف و در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.
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