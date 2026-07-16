حجت الاسلام موحد: تضعیف اقتدار نیروهای مسلح خیانت نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موحد ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از استاندار، معاونان استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان، اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و هر حرکتی که باعث ایجاد چالش در انسجام و هماهنگی مجموعه مدیریتی کشور شود، اقدامی نادرست و غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سخت‌ترین شرایط در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند و اقتداری را به نمایش گذاشته‌اند که موجب افتخار کشور است. هماهنگی و همدلی میان دولت، نیروهای مسلح و مجموعه دیپلماسی کشور از عوامل مهم موفقیت در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز همه ما وظیفه داریم با همدلی و همراهی، از نیروهای مسلح پشتیبانی کنیم و اجازه ندهیم اقدامی موجب تضعیف این اقتدار شود.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان گفت: به دلیل هماهنگی و همدلی میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی و همراهی مسئولان ملی، اقدامات خوبی در زمینه جذب اعتبارات و پیشبرد برخی پروژه‌ها انجام شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کشور خاص بوده و برخی مسائل نیز قابل بیان عمومی نیست، افزود: با وجود محدودیت‌ها، اعتبارات قابل قبولی به استان اختصاص پیدا کرده و لازم است مدیران با تحرک بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه استان استفاده کنند.

وی تأکید کرد: انتظار ما از مدیران این است که با تلاش مضاعف، موانع پروژه‌ها را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند. نمایندگان استان نیز آمادگی دارند در کنار مدیریت اجرایی برای پیگیری امور و حل مشکلات همکاری کنند.

حجت الاسلام موحد در ادامه خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت پروژه‌های مهم استان شد و گفت: لازم است نمایندگان در جریان آخرین وضعیت طرح‌های مهم از جمله پروژه‌های حوزه آب، راه و زیرساخت قرار بگیرند تا در صورت وجود مشکل، بتوانند برای رفع موانع پیگیری لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های مهم منطقه، از جمله طرح‌های آبرسانی، سدها و پروژه پتروشیمی، اظهار کرد: برخی طرح‌ها سال‌هاست مطرح هستند و باید وضعیت آنها به صورت شفاف مشخص شود؛ اینکه چه میزان پیشرفت دارند، چه موانعی وجود دارد و برای تکمیل آنها چه اقداماتی باید انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی درباره پروژه پتروشیمی نیز گفت: در پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع تأمین خوراک این پروژه بررسی شد و طبق اعلام مسئولان وزارت نفت، سهمیه خوراک اختصاص‌یافته همچنان برقرار است و باید روند اجرایی آن با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات مرتبط با پروژه‌های راهسازی استان تأکید کرد و افزود: برخی مشکلات قابل حل است و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی می‌توان آنها را برطرف کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نقش‌آفرینی بیشتر دیوان محاسبات در استان شد و گفت: دیوان محاسبات باید به گونه‌ای ورود کند که ضمن انجام وظیفه نظارتی، به مدیران برای پیشبرد امور و اجرای پروژه‌ها کمک کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران استان، خاطرنشان کرد: انتظار داریم موارد مطرح‌شده و سایر مشکلات موجود با جدیت دنبال شود تا شاهد شتاب گرفتن روند توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان باشیم.