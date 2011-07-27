جاده باغچه - سادات؛ پروژه راکدی که نیازمند تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات اولیه پروژه ملی محور ارتباطی باغچه سادات - دهدشت به سال 1352 و آغاز عملیات اجرایی آن به سال 1368 برمی گردد اما این پروژه هم اکنون با کمبود اعتبار مواجه است.

با این حال مسئولان و نمایندگان استان بارها وعده دادند که این پروژه تا پایان سال90، 91 و 92به بهره برداری می رسد. وعده هایی که به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود محقق نشود.

محور ارتباطی باغچه سادات در صورت بهره برداری سبب کاهش مسافت 40 کیلومتری شهرستانهای کهگیلویه و چرام با شهرستان بویراحمد خواهد شد و برخی از مناطق بین این سه شهرستان را از بن بست خارج می کند.

در سفردوم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد 30 میلیارد ریال برای محور ملی باغچه به سادات به دهدشت مصوب شده بود و در سفر سوم نیز بر تامین اعتبار این جاده تاکید شد که به نظر می رسد این مصوبات محقق نشده است.

اعتبار جاده باغچه - سادات به موضوع یارانه ها تخصیص یافت

نماینده کهگیلویه، چرام و بهمئی در مجلس گفت: سال گذشته دو میلیارد و 700 میلیون تومان بر اساس مصوبه استانی دولت به جاده باغچه - سادات اختصاص یافت.

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری افزود: با این حال از این میزان تنها 20 درصد یعنی 600 میلیون تومان آن تخصیص یافت و می گویند 80 درصد دیگر این اعتبار به یارانه ها اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: هم اکنون در حال پیگیری این مسئله در وزارت کشور و معاونت راهبردی رئیس جمهور هستم که حداقل یک میلیارد تومان از آن اعتبار را برای احداث جاده بگیرم.

بزرگواری عنوان کرد: امسال این جاده از جدول 12 خارج شده و در پیوست یک قرار گرفته و براین اساس بودجه آن به صورت اتوماتیک تخصیص می یابد.

وی بیان داشت: امسال دومیلیارد و 500 میلیون تومان برای این جاده در نظر گرفته شده که هنوز موافقت نامه رد و بدل نشده است.

بزرگواری از طلب دو میلیاردی پیمانکار این پروژه خبرداد و گفت: پیمانکار می خواهد یک کارخانه آسفالت در کنار این جاده بسازد و بخش از جاده را آسفالت کند و لازم است مسئولان استانی اعتباری برای این کار به پیمانکار پرداخت کنند.

مشکل اعتباری ناشی از ضعف چانه زنی مسئولان

نماینده بویراحمد و دنا نیز مشکل اعتباری این پروژه را ناشی از نارسایی در پیگیریها عنوان کرد و گفت: دولت این اعتبار را برای این پروژه مصوب کرد ولی مسئولان باید پیگیری می کردند.

ستار هدایتخواه با بیان اینکه حق گرفتنی است، افزود: هنوز نظام بودجه ریزی ما یک نظام 100 درصد کارشناسی نیست و نظام چانه زنی است و مسئولان باید برای جذب اعتبار چانه زنی کنند.

وی بیان کرد: وقتی معاون مربوطه در استان که باید برای جذب اعتبار پیگیری کند، از قدرت چانه زنی کافی برخوردار نیست و به ندرت برای پیگیری در آن نهاد حضور پیدا کرده، طبیعی است که برخی از این پروژه ها با مشکل اعتباری مواجه شوند.

15 میلیارد تومان برای اتمام جاده نیاز است

با این حال به گفته معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد، برای تکمیل این محور به 15 میلیاردتومان اعتبار نیاز است.

جعفر زاهدی طول این مسیر ارتباطی را 170 کیلومتر عنوان کرد و گفت: هم اکنون تنها 31 کیلومتر از این جاده باقی مانده است.

محور یاسوج به چرام و دهدشت که از بابامیدان، باشت، چرام می گذرد، 201 کیلومتر مسافت دارد که با ساخت جاده یاسوج - باغچه به سادات به 170 کیلومتر کاهش خواهد یافت.