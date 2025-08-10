بهگزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی حسینی با اشاره به پیشینه تاریخی مسجد شیخ الاسلام گفت: این اثر ارزشمند تاریخی واقع در خیابان سپه از آثار مربوط به دوره قاجار و یکی از برجستهترین نمونههای معماری اسلامی در این دوره محسوب میشود که در سنوات گذشته بهمنظور حفاظت ساختار و جلوگیری از تخریب بخشهای آسیبدیدهی بنا اقدامهای مرمتی اعم از مرمت دربها، سبکسازی بام، مرمت کاشیکاریها و… انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با اشاره به آغاز دور جدید مرمت در این بنای تاریخی گفت: در این پروژه که در قالب مرمت مشارکتی و با مشارکت هیأت امنای مسجد تحت نظارت کارشناسی این ادارهکل درحال انجام است علاوه بر عایقکاری بام، تعدادی از ارسیهای آسیبدیده و از محور دررفتهی این بنا مرمت میشود و به جایگاه اولیه انتقال مییابد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از آمادگی این ادارهکل برای ساماندهی و مرمت آثار تاریخی در قالب پروژههای مشارکتی خبر داد و تصریح کرد: پروژههای مرمت مشارکتی از رویکردهای مؤثر در حوزه حفاظت از مواریث ارزشمند فرهنگی بهویژه بناهای تاریخی مذهبی به شمار میرود و پروژههای متعددی نیز با همین رویکرد در قالب مشارکت با بخش خصوصی، دستگاهها و هیأت امنای مساجد و امامزادهها در استان اجرا شده و یا درحال انجام است.
وی بیان کرد: بناهای تاریخیمذهبی علاوه بر هویت تاریخی و برخورداری از ویژگیهای شاخص معماری از جایگاه اعتقادی ویژهای نزد مردم برخوردارند و امیدواریم با مرمت این بناها بتوانیم علاوه بر فراهم آوردن رضایت خاطر شهروندان گامی مؤثر در راستای توسعه و رونق گردشگری مذهبی شهر قزوین برداریم.
بنای اولیه مسجد و مدرسه شیخ الاسلام مربوط به یکی از امرای ترکمانیه به نام آقاسی است و حاج میرزا مسعود شیخالاسلام در سال ۱۳۲۱ ه. ق آن را تجدید بنا کرد.
سردر مدرسه ساده و دارای رسمیبندی است. حیاط اصلی مدرسه به شکل هشت ضلعی است و بیش از سی حجره در یک طبقه دور تا دور آن را فرا گرفته است. در ضلع شرقی مقابل ایوان ورودی ایوان دیگری دیده میشود که دو ستون در جلو دارد و پشت آن فضای گنبدداری است. مسجد شیخ الاسلام بهصورت شبستانی با ستونهای سنگی ساخته شده و دارای محراب کاشیکاری شده است. پوشش مسجد دارای طاق و تویزه آجری است.
