به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه در جلسه کارگروه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاهیان فارس با اشاره به نقش حیاتی همکاری صنعت و دانشگاه در آینده اقتصاد و فناوری، گفت: علم باید به خدمت تولید درآید.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادی ملی یا حتی بین المللی در حوزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران و تشکیل نمایشگاه‌های سرمایه گذاری و اشتغال و مذاکرات B2B در حوزه سرمایه‌گذاری با همکاری دانشگاه‌ها خبر داد و ادامه داد: این اقدام با هدف تقویت تعامل صنعت و دانشگاه، جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس این همکاری را یک استراتژی هوشمند خواند و افزود: این برنامه با ویژگی‌های مشخص، هدف‌گذاری دقیق و شفاف قابل اندازه‌گیری، امکان ارزیابی نتایج، دست‌یافتنی، متناسب با توانمندی‌های موجود، متناسب با نیاز بازار و چارچوب زمانی مشخص است.

مجرب گفت: این کارگروه به‌صورت مستمر فعالیت خواهد کرد تا استان فارس را به قطب همگرایی علم و صنعت تبدیل کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: این طرح گامی بلند در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت جایگاه استان فارس به عنوان یکی از پیشگامان پیوند علم و صنعت در کشور است.