مصرف برق ماینرهای غیرمجاز معادل سه نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در حاشیه نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش ناترازیها در حوزه برق و اینکه یکی از معضلات جدی ما بهرهبرداری غیرقانونی توسط مزارع رمزارز یا ماینرهای تکی است، این موضوع در دستور کار کارگروه اطلاعات و عملیات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز قرار گرفت. امروز نمایندگان همه دستگاهها در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارشات را از شرکت توانیر و وزارت نیرو دریافت کردیم.
کشف ۱۵ هزار ماینر غیرمجاز در ۴ ماهه امسال
وی افزود: در مسیر برخورد با ماینرهای قاچاق یا مزارع غیرقانونی و حتی مزارع ماینرهای قانونی که فعلاً به مدت چهار ماه فعالیتشان به دلیل کمبود برق تعلیق شده، اقدامات لازم بررسی شد. در چهار ماهه اول سال، با تلاش همه دستگاهها بهویژه پلیس، بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه ماینر غیرقانونی کشف شده که بخشی مربوط به پلیس و بخشی مربوط به دستگاههای دیگر از جمله شرکت توانیر، وزارت نیرو و سایر دستگاههای ضابط است.
سردار رحیمی ادامه داد: برآورد وزارت نیرو این است که همین حالا به اندازه تولید سه نیروگاه مانند نیروگاه اتمی بوشهر، برق توسط همین مزارع و ماینرهای غیرقانونی مصرف میشود. ما باید فکری جدی برای این مسئله میکردیم. این جلسه بیشتر با نگاه همافزایی برای مقابله جدی با این معضل، با حضور وزارت نیرو، فراجا، دستگاه قضائی و سایر دستگاهها برگزار شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد. انشاءالله بعد از این جلسه، یک حرکت جهادی ویژه در سراسر کشور آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: انتظار ما از مردم این است که همکاری کنند و از طریق راههای مختلف، بهخصوص ستاد خبری پلیس به شماره ۰۹۶۰۰ که بهطور شبانهروزی فعال است، گزارشهای خود را ارائه دهند تا بتوانیم در کاهش این ناترازی مؤثر باشیم.
وزارت صمت باید ورود ماینر را ممنوع و شناسه دار کردن کالا را اجرا کند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در خصوص رصد و شناسایی ماینرها گفت: بخشی بهصورت سامانهای و بخشی با شناسایی مستقیم توسط پلیس انجام میشود. نگاه ما این است که با توجه به وضعیت موجود، ورود دستگاههای ماینر به کشور باید ممنوع و بهعنوان کالای قاچاق محسوب شود. البته بر اساس قوانین جاری، این دستگاهها اکنون «مجاز مشروط» هستند، اما با توجه به ناترازی برق در تابستان و زمستان، باید تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود.
وی افزود: برخی ادعا میکنند قطعات این دستگاهها در داخل کشور تولید میشود، اما برآورد کارگروه این است که چنین چیزی وجود ندارد؛ قطعات از خارج وارد شده و در داخل سرهمبندی میشود. بنابراین یکی از درخواستهای کارگروه از وزارت صمت این بود که فعلاً ورود ماینر را به کشور ممنوع و آن را کالای قاچاق اعلام کند.
سردار رحیمی ادامه داد: شناسهدار کردن کالاهای وارداتی میتواند اثر جدی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق داشته باشد، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از کالاها، بهخصوص ماینرها، هنوز رخ نداده و وزارت صمت باید این کار را طبق قانون انجام دهد. بررسی کشفیات ما نشان میدهد که این اقدام هنوز از سوی وزارت صمت صورت نگرفته است.
تشکیل ۱۳۰۰ پرونده برای متحلفان استخراج غیرقانونی رمزارز
وی اظهار کرد: از ابتدای سال تا الان، بالغ بر ۱۳۰۰ پرونده برای افرادی که بهصورت غیرقانونی اقدام به راهاندازی و استفاده از مزارع رمزارز کردهاند تشکیل شده که حدود ۱۱۰۰ پرونده مربوط به پلیس است. در چهار ماهه اول سال، بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به فراجا بوده و مابقی توسط دستگاههایی مانند سپاه، وزارت نیرو و شرکت توانیر کشف شده است.
سردار رحیمی گفت: عزم ما جدی است و کارگروه تلاش دارد با برخورد قاطع و جدی با افرادی که چه بهصورت محدود و چه در قالب مزارع بزرگ، بهطور غیرقانونی ماینر راهاندازی کردهاند، این معضل را کاهش دهد.
