به گزارش خبرنگار مهر، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروز در حاشیه نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه بهکارگیری و بهره برداری از دستگاههای استخراج رمز ارز، مصوباتی از سوی دولت یا شورای امنیت کشور به تصویب رسیده که چنانچه دستگاههای اجرایی آن مصوبات را اجرا نکنند، قطعاً به مراجع قضائی معرفی شده و با آنها برخورد لازم انجام خواهد شد. در حوزه دستگاههای ماینر، با توجه به حساسیتی که در زمینه ناترازی انرژی ایجاد شد، یک اطلاعیه صادر کردیم، سلسله اقداماتی انجام دادیم و جلساتی نیز برای کشف و توقیف دستگاههای قاچاق و غیر مجاز با ضابطین برگزار کردیم.
وی افزود: میزان کشفیات دستگاههای استخراج مرز ارز در ۴ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۵ برابری داشته و در این جلسه نیز مصوب شد که اقدامات صورت گرفته به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و بهشدت با خاطیان برخورد شود.
سوادکوهی تصریح کرد: موضوع بعدی این است که در شبکههای اجتماعی، صفحاتی شناسایی شده که در آنها تبلیغات فروش دستگاه ماینر انجام میدادند. با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مقرر شد که این صفحات بهصورت موردی، از طریق شرکت توانیر به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام و سپس به دادستانی کل کشور ارجاع شود تا برخورد لازم در حوزه مسدودسازی نیز انجام گیرد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۳۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده و بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط چهار سازمان کاشف شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و شرکت توانیر کشف شده است. ارزش پروندهها بیش از یک و نیم همت بوده و همانطور که عرض کردم، میزان کشفیات نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
دبیر کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات ستاد مبارزه با قاچاق گفت: استانهایی که بیشترین درگیری با این موضوع را داشتند، اعم از استانهای مرزی و همچنین استانهای عمقی، شامل آذربایجان شرقی، بوشهر، خوزستان و فارس بودهاند که برخوردهای لازم در آنها انجام شده و سهم بالاتری از کشفیات را داشتهاند.
وی افزود: در خصوص ورود ماینرها، باید تأکید کنم که این دستگاهها حتماً باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند. کالایی که وارد کشور میشود، باید شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کند و در صورت عدم انجام این کار، قطعاً بهعنوان کالای قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
سوادکوهی اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای قانونی ما، یعنی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ضوابط اختصاصی ماینرها پرداخته و موضوع خرید، فروش و نگهداری این کالا را مشخص کرده است. علاوه بر این، اجرای ماده ۱۳ این قانون نیز باید ضروریست که که ناظر بر الزام أخذ شناسه کالا و کد رهگیری میباشد. این موارد ۱۰۰ درصد باید اجرایی شود و در غیر این صورت، کالا قاچاق محسوب میشود.
مدیرکل دفتر امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مبنای ما برای شناسایی کالای قانونی و غیرقانونی، مفاد ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا است که به صراحت مشخص میکند کالایی که ثبت نشده، مشمول مجازات است. چه از طریق کولبری و چه روشهای دیگر وارد کشور شده باشد، در هر صورت، با اخذ کد رهگیری و شناسه کالا، امکان شناسایی قانونی بودن آن فراهم میشود.
