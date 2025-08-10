ورشکستگی هلدینگ مادر، سایه سنگین بر باشگاه ۵۰ ساله اصفهان

احسان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط مالی باشگاه ذوبآهن و وضعیت هلدینگ مادر این باشگاه، اظهار کرد: چندسال است که کارخانه ذوبآهن با مشکلات شدید مالی و زیان انباشته روبهرو است و به نوعی میتوان گفت دچار ورشکستگی شده. وقتی هلدینگ مادر با چنین شرایطی مواجه باشد، نمیتوان انتظار حمایت جدی از شرکتهای زیرمجموعهای را داشت که تنها هزینهبر هستند و درآمدزایی ندارند؛ از جمله باشگاه ذوبآهن که با بیش از ۵۰ سال قدمت، همواره مورد انتظار جامعه ورزش بوده است.
وی افزود: در این شرایط، مدیران باشگاه باید به دنبال راههای دیگر درآمدزایی باشند، همانطور که بخش خصوصی عمل میکند. من حتی در سخنرانی نماینده شستا دیدم که تأکید داشت وقتی کارخانه نمیتواند تأمین مالی کند، باشگاه باید خودش منابع درآمدی ایجاد کند. متأسفانه مدیران ما اغلب به دنبال راه ساده یعنی مراجعه به کارخانه هستند، در حالی که کارخانه هم پول ندارد و این روند باعث ایجاد تشنج بین هواداران و مسئولان میشود.
کارشناس فوتبال با بیان اینکه مدیر باید توانایی انجام کارهایی را داشته باشد که دیگران ندارند، گفت: مشکل اصلی باشگاه ذوبآهن پول است. بودجه تصویب شده هم بسیار کم بوده و باعث میشود نسبت به سال گذشته در رشتههای مختلف دچار مشکل شوند. همانطور که فردی با ۲ هزار تومان نمیتواند ۱۰ هزار تومان خرج کند، باشگاه هم باید متناسب با منابع خود هزینه کند و در کنار آن، به فکر درآمدزایی جدید باشد.
ادیبی اضافه کرد: در سالهای گذشته اسپانسرهای خوبی جذب نشده، پول آکادمیها مشخص نیست کجا هزینه میشود و حتی مربیان آکادمیها سالهاست حقوق دریافت نکردند. وقتی من مدیر فنی بودم، از سال ۹۹ طلب دارم و هیچ تلاشی برای پرداخت آن نشده است. مدیران جدید هم صرفاً بار مالی را به دوش باشگاه میگذارند و در نهایت مسئولیت را به گردن کارخانه میاندازند.
وی با اشاره بر اینکه کارخانه ذوبآهن زیانده است و نمیتواند هزینه باشگاهی را بدهد که هیچ درآمدی ندارد، تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره صرفاً برای برگزاری جلسات و دریافت حقجلسه آخر سال منصوب شدند. وقتی مشکل اصلی پول است، باید برای آن برنامه داشته باشند و اگر توانایی ندارند، باید برکنار شوند. متأسفانه منافع شخصی بر منافع باشگاه اولویت دارد و خانواده برخی مدیران هم از این مسیر بهرهمند میشوند. هوادار بیخبر از پشتپرده، فقط مشکلات را میبیند و به سراغ استاندار یا نماینده مجلس میرود، در حالی که حل این مسائل در حیطه باشگاه است.
کارشناس فوتبال افزود: باشگاه ذوبآهن باید سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسپانسر جذب کند. منابع درآمدی زیادی در فوتبال امروز وجود دارد، اما هر بار که به مشکل مالی میخوریم، به جای خلق درآمد، به تعطیلی تیمهای ورزشی مثل بسکتبال، دومیدانی یا والیبال فکر میکنیم. این در حالی است که وظیفه مدیر آوردن پول است و اگر قرار است صرفاً بخشها را حذف کند، هر فرد دیگری هم میتواند این کار را انجام دهد.
ادیبی با تأکید بر اینکه انتقاداتش شخصی نیست، گفت: این انتقادها متوجه روند کلی مدیریت باشگاه است، نه مدیرعامل فعلی یا قبلی. اگر قرار است مدیرعاملی منصوب شود، باید برنامه عملیاتی داشته باشد، نه اینکه صرفاً به کارخانه تکیه کند. آوردن خانواده به باشگاه و گرفتن مزایا در شرایطی که باشگاه در بحران مالی است، ظلم آشکار به مجموعه ذوبآهن و جامعه ورزش اصفهان است.
