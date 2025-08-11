امکان ورود ۸۷ قلم کالای مجاز از مرزهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با محوریت بررسی ظرفیتها و نیازهای شهرستان چهاربرج برگزار شد، افزود: آذربایجانغربی با مرزهای مشترک با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، از جایگاه ویژهای در مبادلات مرزی کشور برخوردار است و این ظرفیت باید به بهترین شکل مدیریت و بهرهبرداری شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای رویه جدید تجارت مرزی در استان، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، امکان ورود ۸۷ قلم کالای مجاز از طریق شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد فراهم شده که میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه این فرصت تنها محدود به مرزنشینان نیست، افزود: مردم سایر شهرستانهای استان نیز باید از آثار مثبت این ظرفیت بهرهمند شوند و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده شود
مرز مشترک با سه کشور، مزیتی راهبردی برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان، گفت: برخورداری از مرز مشترک با سه کشور همسایه، فرصتهای بینظیری برای توسعه تجارت، اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاری فراهم کرده است.
رحمانی همچنین با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، اضافه کرد: با استفاده از این بستر، میتوان زمینه توسعه مشاغل خانگی و صادرات محصولات کشاورزی استان را فراهم ساخته و زنجیره ارزش افزوده این محصولات را تکمیل کرد.
وی در ادامه از برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجانغربی "ای نوا" بهعنوان بستری مهم برای معرفی ظرفیتها یاد کرده و افزود: این همایش فرصت مغتنمی برای ارائه پروژههای اولویتدار، جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم ساخته است.
استاندار آذربایجانغربی در پایان اظهار داشت: استفاده بهینه از مزیتهای مرزی و سرمایهگذاری، نیازمند همافزایی همه دستگاهها و فعالان اقتصادی است و مدیریت استان در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی بهره خواهد گرفت.
نظر شما