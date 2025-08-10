اتصال کامل سه سطح درمانی؛ پزشک خانواده آماده اجرای سراسری شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک برنامه تلویزیونی با تشریح اقدامات جنگ ۱۲ روزه و اقدامات حوزه سلامت در پی وقوع حوادث اخیر، از عملکرد بیسابقه کادر بهداشت و درمان کشور خبر داد.
رئیسی ادامه داد: در این مدت انگیزه همکاران بسیار بالا بود، برنامهریزی منسجم انجام گرفت و خدمات حیاتی بدون وقفه ارائه شد.
وی افزود: در همان روز اول، وزیر بهداشت با تجربه میدانی خود دستور داد خدمات بیماران غیرضروری یا انتخابی به تعویق افتد تا تمرکز کامل بر بیماران اورژانسی و مجروحان باشد، با این حال هیچ خدمت ضروری متوقف نشد و حتی یک جراحی به تأخیر نیفتاد.
به گفته رئیسی، بسیاری از بازنشستگان حوزه پرستاری و پزشکی به بیمارستانها بازگشتند و برخی از کارکنان بهطور شبانهروزی در محل کار ماندند تا خدمات بیشتری ارائه کنند.
وی با اشاره به نقش پررنگ بهداشت پس از بحران گفت: وقتی شرایط اضطراری فروکش میکند، نیاز به مدیریت پیامدهای روانی و بهداشتی افزایش مییابد و در این حوادث، شایعات و نگرانیها درباره مخاطراتی مانند تابش اشعه مطرح شد و ما وظیفه داشتیم با اطلاعرسانی صحیح، آرامش را به جامعه بازگردانیم.
رئیسی از افزایش جمعیت مراجعهکننده به استانهای گیلان و مازندران به بیش از پنج تا شش میلیون نفر در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: در این مدت در گیلان بیش از ۵۰ زایمان انجام شد، بیش از ۲۰۰ بیمار نیازمند دیالیز خدمات گرفتند و دانشگاه علوم پزشکی با کار سهشیفته و افزایش تجهیزات مانع از توقف خدمات شد.
به گفته وی؛ مهمترین تجربه این دوره را راهاندازی خط تلفنی ۴۰۳۰ با حضور بیش از ۴۰۰ کارشناس بهداشت روان دانست که طی آن بیش از ۱۰۰ هزار تماس مردمی پاسخ داده شد.
وی افزود: این تجربه باعث شد خطوط ویژه مشاوره برای مادران باردار و مشاوره تغذیه نیز ایجاد شود تا مردم به منابع معتبر علمی دسترسی داشته باشند و از اخبار نادرست فضای مجازی آسیب نبینند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده گفت: همانطور که میدانید، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله برنامههایی است که شخص رئیسجمهور، با توجه به سابقه پزشکی و نقش خود در پایهگذاری این طرح در روستاها، بر آن تأکید ویژه دارند و اعتقاد قلبی ما این است که کشور نیازمند ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت است و پزشک خانواده یکی از ابزارهای کلیدی این ساماندهی محسوب میشود.
وی افزود: این برنامه بر اساس تجارب موفق جهانی و با تطبیق بر شرایط کشور طراحی شده است و هماکنون حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت روستاها و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سطح یک پزشک خانواده قرار دارند، اما چالش اصلی، اتصال به سطح دو (کلینیکهای تخصصی و خدمات سرپایی) و نهایتاً سطح سه (بیمارستانها) است. برای این اتصال، چند رکن اساسی لازم بود که طی پنج تا شش ماه گذشته، بدون وقفه روی آن کار کردهایم. هر هفته وزیر بهداشت جلسهای با حضور ما برگزار کرده و آخرین خروجیها در حال نهایی شدن است.
رئیسی با اشاره به نشست اخیر با وزیر بهداشت گفت: برنامهریزی برای اجرا اکنون کامل شده و سهشنبه این هفته در اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد و سامانه اتصال سطوح یک، دو و سه آماده شده و دانشگاهها موظفند بر اساس شرایط هر شهرستان، از یک شهر آغاز و سپس به سایر شهرها گسترش دهند.
به گفته وی؛ سطح یک شامل پزشکان خانواده، پزشکان عمومی و مراقبان سلامت است؛ سطح دو کلینیکهای تخصصی و خدمات سرپایی و سطح سه بیمارستانهای دولتی که همگی در این سامانه به هم متصل خواهند شد.
وی با بیان اینکه این طرح تحول بزرگی در نظام سلامت ایجاد میکند، گفت: به باور من، بزرگترین دستاورد پزشک خانواده این است که فردی که در روستا زندگی میکند، با احترام و کرامت بتواند خدمات خود را در کلینیکهای تخصصی و بیمارستانهای سطح سه دولتی دریافت کند، بدون آنکه سردرگم شود و از قبل برایش نوبتگیری انجام شده باشد.
