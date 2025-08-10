https://mehrnews.com/x38KRT ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰ کد خبر 6556782 استانها سایر استانها سایر ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰ فریاد «مرگ بر اسرائیل» در حرم امیرالمومنین (ع) نجف - زائران اربعین حسینی در حرم مطهر امیرالمومنین (ع)، به صورت خودجوش، شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. دریافت 5 MB کد خبر 6556782 کپی شد مطالب مرتبط زائرین اربعین حسینی در نجف اشرف انجام پرواز فوق العاده اربعین حسینی به مقصد نجف در فرودگاه شهدای اراک خنثیسازی طرح تروریستی داعش در مسیر پیاده روی اربعین برچسبها نجف اشرف امیرالمومنین(ع) اربعین 1404
