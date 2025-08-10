  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

فریاد «مرگ بر اسرائیل» در حرم امیرالمومنین (ع)

فریاد «مرگ بر اسرائیل» در حرم امیرالمومنین (ع)

نجف - زائران اربعین حسینی در حرم مطهر امیرالمومنین (ع)، به صورت خودجوش، شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

