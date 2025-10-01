چهارمین جشنواره مردمی دریا و گردشگری بوشهر برگزار شد

فرماندار بوشهر در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی گفت: برگزاری برنامههای ملی و مردمی علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد برای شهروندان، زمینهساز تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی است.
محمد مظفری با بیان اینکه شادمانی جمعی نقشی مؤثر در کاهش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی دارد، افزود: فعالیتهای فرهنگی و جشنوارههای مردمی فرصتی برای گفتوگو و تعامل بیشتر میان مردم و حاکمیت فراهم میکند.
وی در ادامه به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه نشاط عمومی اشاره کرد و گفت: حمایت از نهادهای برگزارکننده جشنوارهها، ایجاد زیرساختهای مناسب و تشویق مردم به حضور فعال میتواند اثرگذاری این رویدادها را افزایش دهد و نمونهای روشن از همکاری میان مردم، دولت و بخش خصوصی باشد.
فرماندار بوشهر تصریح کرد: همانطور که مشارکت سیاسی و اجتماعی در استحکام پایههای وفاق و امنیت ملی نقش دارد، نشاط و شادمانی نیز سرمایهای ارزشمند برای انسجام اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه محسوب میشود
