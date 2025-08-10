به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمان آراسته مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا با اشاره به اقدام مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در تصویب و ابلاغ «اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر شاخه کالایی»، این تصمیم را خدمتی ارزشمند به بازار سرمایه کشور دانست.

آراسته گفت: تصمیم مهم امروز سازمان بورس با تلاش‌های مستمر و کارشناسی دقیق رقم خورد که با هدف توسعه ابزارهای مالی، ارتقای شفافیت و افزایش تنوع در فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ ما در بورس کالا، این گام را به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تکامل بازارهای کالایی می‌بینیم.

او با اشاره به مزایای مدل Multi-NAV گفت: امکان محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی، انعطاف‌پذیری بی‌سابقه‌ای برای مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این ساختار به صندوق‌ها اجازه می‌دهد در قالب یک نهاد مالی، چندین دارایی کالایی مانند طلا، نقره، یا سایر کالاها را به‌طور همزمان مدیریت کنند، بدون آن‌که سرمایه‌گذاران ناچار به ورود به ترکیب‌های از پیش تعیین‌شده باشند. هر شاخه نماد و کد معاملاتی مجزای خود را دارد و سرمایه‌گذار می‌تواند دقیقاً همان کالایی را انتخاب کند که مدنظر دارد.

آراسته افزود: به عنوان مثال، ترکیب صندوق‌های طلا و نقره در قالب Multi-NAV، فرصت کم‌نظیری برای مدیریت ریسک و افزایش بازده ایجاد می‌کند. طلا به‌طور سنتی به‌عنوان پشتوانه‌ای امن در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شناخته می‌شود، در حالی که نقره علاوه بر ویژگی‌های مشابه طلا، کاربرد صنعتی گسترده‌ای دارد و می‌تواند در دوره‌های رشد اقتصاد جهانی، بازده بالاتری داشته باشد؛ این ترکیب، هم ثبات و هم پتانسیل رشد را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بورس کالای ایران گفت: در آینده‌ای نزدیک، گواهی سپرده کالایی روی دارایی‌هایی هم‌چون گندله، خودرو، میلگرد، سرب و روی به فهرست دارایی‌های گواهی سپرده بورس کالا اضافه خواهد شد. این اقدام زمینه را برای راه‌اندازی صندوق‌های مبتنی بر این کالاها فراهم می‌کند که می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی گسترده برای تولیدکنندگان ایفا کند.

آراسته گفت: این صندوق‌ها علاوه بر ایجاد سرمایه در گردش، امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند تولید را فراهم می‌کنند و به این ترتیب، پیوندی مؤثر میان بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: بورس کالا آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی، اجرای این مدل را به‌گونه‌ای پیش ببرد که هم منافع سرمایه‌گذاران تأمین شود و هم بازار سرمایه کشور گامی بلند به سمت کارایی و جذابیت بیشتر بردارد.