به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی بهویژه در استانهای ایلام، کردستان، خوزستان و کرمانشاه، اظهار کرد: انشاءالله بتوانیم در آینده حسینیه دائمی در ایلام داشته باشیم تا پذیرای زائران باشیم.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود دقت در ارائه گزارشهای مربوط به اسناد دفترچهای و حدنگاری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امانتداری در این بخش باید رعایت شود تا در سامانهها مشکلی ایجاد نشود.
وی نظارت بر عملکرد مشاوران املاک را نیز حائز اهمیت خواند و گفت: هر جا ارتباط مدیران و مسئولان ثبتی با مشاوران بیشتر بوده، نتایج مثبتتری بهدست آمده است. در شرایط کنونی، نظارتهای میدانی بر فعالیت مشاوران املاک باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اقدامات عملی در حوزه برنامهریزی از تدوین دستورالعملی جدید برای ارزیابی عملکرد استانها خبر داد.
وی همچنین بر بهرهگیری مدیران تازه منصوب از تجربه مدیران پیشین تأکید کرد و گفت: این موضوع میتواند روند امور را به بهترین شکل پیش ببرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رأی صادره در خصوص اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی، گفت: این رأی میتواند مسیر تازهای برای حل و فصل سایر اراضی اوقافی در کشور باز کند.
بابایی در پایان با تأکید بر لزوم همدلی، دقت و رعایت اصول امانتداری تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم خدمترسانی شایستهای به مردم داشته باشیم و مسیر تحول و تعالی سازمان را با قدرت ادامه دهیم.
